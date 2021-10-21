瑞士法院驳回谷歌关于云计算合同的上诉

北京时间 10 月 21 日早间消息，据报道，瑞士一家法院驳回了谷歌关于阻止将价值高达 1.1 亿瑞士法郎（约 7.6 亿元人民币）的政府云计算合同授予竞争对手的申请。



法院在星期三发布的一份声明中说：“在一项临时决定中，联邦行政法院驳回了谷歌提出的给予其上诉权力的请求。因此，联邦建筑和物流办公室可以与选定的投标人签订公共云合同。”

对于该决定，谷歌可以向瑞士最高法院提出上诉。