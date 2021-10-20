谷歌发布 Pixel 6 系列手机：搭载自研 Google Tensor 芯片，性能、拍照、安全全面提升

IT之家 10 月 20 日消息，今日凌晨，谷歌正式推出了全新的 Google Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 智能手机，主要亮点依然是相机和谷歌软件。

其中，谷歌 Pixel 6 定价 599 美元（约 3851.57 元人民币）起，谷歌 Pixel 6 Pro 则为 899 美元（约 5780.57 元人民币）起，将于 10 月 28 日正式发售。

值得一提的是，谷歌承诺为这两款智能手机提供至少 5 年的安全更新。

与此前爆料内容相同，谷歌 Pixel 6 系列搭载谷歌自研的 Tensor 芯片，相较 Pixel 5 性能提升达 80%，AI 性能也大大提高。

该机还有 Call Screen，Pixel 手机可自动接听未知电话，并要求他们说明自己的目的；翻译也得到了重大升级。谷歌表示，由于 Tensor 的协助，翻译质量提高了 18%，而这一提升通常需要“多年的研究”。

IT之家了解到，谷歌 Pixel 6 采用了 6.4 英寸的 FHD + 中置挖孔屏，支持 90Hz 刷新率，Pixel 6 Pro 则采用了 6.7 英寸 QHD + 中置挖孔屏，支持 120Hz 高刷。

影像方面，Pixel 6 系列后置 50MP 主摄（1/1.31、f/1.85）、12MP 超广角（f/2.2），Pro 款还有一个 48MP 的长焦镜头（4 倍光学变焦），支持 4K 60FPS 视频拍摄。当然，谷歌最强的显然还是算法方面。

此外，Pixel 6 内置 4614mAh 电池，Pixel 6 Pro 则内置 5003mAh 电池，均支持 30W 充电，出厂预装 Android 12 系统，其他 Pixel 机型也将迎来新版系统推送。

其他方面，这两款机型还针对 Google Keep、YouTube Music、天气、时钟、谷歌地图、谷歌照片等小组件进行了特别优化。

对于 Google Pixel 6 Pro 高出的 300 美元溢价，目前已知的区别在于屏幕更大、电池更大、多一颗摄像头。

Pixel 6 拥有一个哑光黑色金属带，与配色的机身相得益彰。Pixel 6 Pro 的灵感则来自于奢华珠宝和手表的饰面，采用抛光金属一体成型机身，还拥有弧形玻璃。

Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的主摄像头和超广角摄像头传感器相同，但 Pixel 6 Pro 还有一个非凑数的长焦镜头，支持 4 倍光学变焦和 20 倍数码变焦以及改进的 Pixel Super Res Zoom，还有一个升级的前置镜头，可以录制 4K 视频。

Pixel 6 配备了 6.4 英寸 90Hz 显示屏，而 Pixel 6 Pro 配备了 6.7 英寸 120Hz LTPO 显示屏。

Pixel 6 Pro 配备最高 12GB RAM，而 Pixel 6 只有 8GB。

Pixel 6 Pro 配备 5003 mAh 电池，而 Pixel 6 仅配备 4614 mAh 电池。

谷歌 Pixel 6：

Pixel 6 搭载了 Google Tensor 芯片，这是第一个为 Pixel 定制的处理器，性能提升达 80%，因此应用加载速度更快，游戏响应速度快。此外，它还可以更加省电，从而让您的手机续航时间更长。

全新的相机，可以“让您拍出有史以来最好的照片”，镜头可以捕捉更多光线和细节，从而消除干扰并保持快速的对焦性能。Google Tensor 带来了定制图像处理器，可让 Pixel 的全新相机能够捕捉到您记忆中的欢乐时光和繁星之夜。

该机拥有更大的传感器，全新的 50MP 摄像头可帮助您捕捉比 Pixel 5 更多的色彩、更多细节和 150% 的光线，而借助背面的超广角镜头，您可以在镜头中看到更多世界。



借由魔术橡皮擦，只需轻点几下即可消除干扰，删除 Google 相册中的陌生人和不需要的对象。Pixel 还可以真实地显示出所有不同肤色人的细微差别。



通过运动模式，你可以您全速捕捉滑板和冲浪瞬间，同时提升景深，使场景更加生动。



借助 Face Unblur，你可将精彩瞬间记录下来，并支持对脸部进行去模糊处理，从而使人像更加清晰。

该机配备了全新的 Titan M2 安全芯片，搭配 Google Tensor，在拥有五年更新和安全中心的支持下，从而使您的隐私万无一失。

Pixel 拥有全天的自适应省电功能，它会学习您最喜欢的应用程序，因此不会在您很少使用的 App 上浪费电量。当您开启 Extreme Battery Saver 时，电池可持续使用 48 小时。此外，您甚至可以控制哪些应用程序在打开时运行。

Pixel 6 覆盖了康宁 Gorilla Glass Victu，这是迄今为止最坚固的玻璃，相比之前的 Pixel 手机抗刮擦性提高了 2 倍，并且支持 IP68 级防护，既美观又耐用。

Pixel 还能了解您的需求从而将其放在首位，显示您需要的 App 和信息，比如当您到达机场时就会自动弹出您的登机牌信息。

该机还支持在紧急情况下呼救、分享位置信息以及录制视频。它还可以检测您是否遇到了车祸，如果您无法响应，则可以呼叫帮助。

换机依然很简单，只需几步即可将您的收藏夹从旧手机中导入到新 Pixel，只需使用 Quick Switch 适配器即可将信息、联系人和照片传输到您的新设备。

该机还支持智能无线充电，新的 Pixel Stand 无线底座性能是原来的两倍，还拥有内置风扇。在 Pixel 6 充电时可将其用作智能显示器来查看 Google 相册中的图片或控制您的智能家居。

该机支持 30 W 的 USB-C 充电器，还可为您的 Google 产品和其他 USB-C 设备快速充电。而且它足够小巧，可以随身携带。

Pixel 6 保护壳采用了半透明材料制成，并采用 30% 以上的再生塑料精心设计

谷歌 Pixel 6 Pro：