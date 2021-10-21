王腾回应“小米 12/Pro 渲染图曝光”：这也太丑了

IT之家 10 月 21 日消息，据 LetsgoDigital 报道，小米一项最新的手机外观设计专利于 10 月 15 日公开。这一设计风格有望应用于下一代小米 12 系列手机，最大的特点是采用了不多见的对称后摄设计。

从公开的专利图看出，这款手机正面类似小米 10/11 系列，采用了圆角微曲面屏幕，前摄位于左上角，但是屏幕圆角 R 值更大。手机的边框、四角部分更加圆润，后盖的左右部分的弯曲弧度更大，预计手感会更加贴合。手机后置摄像头模组全部居中设计，主摄凸起明显，有着圆环作为装饰。此外，后摄预计还会包含一颗超广角摄像头，一颗潜望式长焦镜头，以及一个补光灯。

LetsgoDigital 还制作了相关渲染图，更好地展现了手机造型：

对此，小米 Redmi 王腾在微博回应称，看不下去，这也太丑了。似乎是否认小米 12 系列将采用这种设计。

小米有望于 2021 年末举办发布会，正式推出小米 12 系列新旗舰，预计会首发高通骁龙 898 SoC。

IT之家获悉，爆料称，全新的小米 12 系列旗舰将会采用全新的封装工艺，会带来更窄的边框和下巴，视觉效果更加出色。配备 LTPO 自适应刷新率屏幕，支持 1-120Hz 自适应刷新率调节，可根据使用场景自行切换，兼顾高刷新率和低功耗的需求

小米 12 系列将分别内置 4700mAh 电池和 5000mAh 电池，有望标配 120W 有线快充以及百瓦级无线快充。