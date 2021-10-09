骁龙 898 加持，Redmi K50 Pro + 更多细节曝光：首次引入潜望式摄像头

半年前，小米发布了 Redmi K40 系列机型，包含 K40、K40 Pro 和 K40 Pro+ 三个版本，凭借着极高的性价比，该系列机型自上市之后便饱受好评，是截至目前 K 系列最受欢迎的产品。随着下半年手机圈竞争最激烈的阶段的到来，不少消费者也越发期待着下一代产品 —— 全新的 K50 系列的亮相。现在有最新消息，近日有数码博主进一步带来了该机相机的更多细节。

据数码博主最新发布的信息显示，Redmi K50 Pro+ 目前已经基本定型，除了最高将搭载下一代安卓旗舰处理器高通骁龙 898 外，顶配版的 Redmi K50 Pro+ 还将在影像系统方面进行重大设计，将有望搭载 1.08 亿像素主摄，拥有更大尺寸的传感器，能提升拍摄效果，同时还将首次配备潜望式摄像头，能有效提升远摄效果，带来更丰富的使用体验。

其他方面，根据此前曝光消息，全新的 Redmi K50 系列将继续采用开孔全面屏设计，其中顶配版将配备三星最新一代的 E5 材质 OLED 屏幕，并将支持 1-120Hz 可变刷新率；将搭载高通下一代顶级旗舰芯片骁龙 898，该芯片将在 11 月左右发布，基于三星 4nm 工艺打造，配备三丛集 CPU 的设计，其中拥有 1 颗 3.0GHz Cortex X2 超大核，安兔兔跑分将首次突破百万。此外，该机最高还将搭载百瓦快充，这也是 Redmi 旗下机型首次支持百瓦快充，其使用体验和性价比都会再度得到升级。

据悉，全新的 RedmiK50 系列最早将在年底与大家见面，不出意外的话将依旧包含 K50、K50 Pro 和 K50 Pro+ 三个版本。更多详细信息，我们拭目以待。