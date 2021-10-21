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红米公布 Redmi Note 11/Pro 系列外形：有棱有角

2021/10/21 11:51:44 来源：IT之家 作者：瀚池 责编：远洋
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IT之家 10 月 21 日消息，今日红米手机官方微博预热 Redmi Note 11 系列手机，称其外观有棱有角，细节精致好看。

从官方图片中可以看出，该机采用直角中框，且手机的正面和背面玻璃面板均为平面设计，同时红米官方随后又发布新微博官宣了全新配色“迷雾森林”。

IT之家之了解到 Redmi Note 11 系列即将于 10 月 28 日正式发售，现已全面接受预定。Redmi Note 11 系列将提供 Redmi Note 11 和 Redmi Note 11 Pro 两款机型，其中 Redmi Note 11 Pro 之前爆料将支持 120W 快充，这与之前小米旗舰机型小米 MIX 4 的充电功率相同，应该就是官方之前预热“一刻满血”所对应的功能。在硬件配置方面 Redmi Note 11 Pro 可能搭载高通骁龙 778G 处理器以及 144Hz 刷新率屏幕，辅以 6GB+128GB、8GB+128GB 两种存储规格，目前售价方面未知。

红米品牌总经理卢伟冰昨日表示：“浓缩为一句话：这是一款脱胎换骨的 Note！”，并称：“这款作品完全超出了 Note 原有的档位体系，是产品定位的大升级，你甚至可以把它理解为 [K40 宇宙」的又一新成员。”

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关键词：Redmi Note 11

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