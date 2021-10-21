realme 公布双 11 活动优惠：真我 GT Neo2T 1799 起，至高省 300 元

IT之家 10 月 21 日消息，今日 realme 真我手机正式公布了 2021 年双 11 活动期间的优惠。官方提供 8 亿产品补贴，20 万件产品参与秒杀。本次活动时间为 10 月 20 日至 11 月 1 日，用户预定产品后，需要在 11 月 1 日 00:30 付尾款。

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具体来看，realme 本次双 11 活动的优惠如下：

真我 Q3s，骁龙 778G

6+128GB，到手价 1399 元

8+128GB，到手价 1599 元

8+256GB，到手价 1999 元

真我 GT Neo2T，天玑 1200 AI

8+128GB，到手价 1799 元

8+256GB，到手价 2099 元

12+256GB，到手价 2399 元

真我 GT Neo2，骁龙 870,120Hz E4 屏

8+128GB，到手价 2299 元

8+256GB，到手价 2499 元

12+256GB，到手价 2999 元

真我 GT 大师探索版，骁龙 870，索尼 IMX766 传感器

8+128GB，到手价 2699 元

8+256GB，到手价 2899 元

12+256GB，到手价 3099 元

此外，另外两款产品也在同一时间开启预售活动：

realme Watch T1，GPS + 血氧，559 元

realme Book 笔记本，i5-1135G7 处理器，3:2 2K 屏，4299 元

IT之家了解到，realme 部分活动产品，还提供赠送耳机，套餐加购肩键/真无线耳机优惠等活动。