上海市消保委点名“蹭网神器”类 App：有信息泄露风险，建议删除

IT之家 10 月 21 日消息，上海市消保委今日发文提醒用户，号称“蹭网神器”的 App 有信息泄露风险，建议删除。

上海市消保委表示，目前各大应用市场都有类似所谓的“蹭网神器”类 App，号称可以自动连接附近 WiFi。然而，这些所谓“WIFI 密码破解神器”的原理更多的是 WiFi 热点共享，并不是破解。

当用户手机安装软件后，在连接某个网络时，软件就会获取相关的 WiFi 信息和密码，并且将数据上传至后台用于共享。附近安装该款软件的其他用户就能实现蹭网的目的。这些软件所谓的“破解”是需要大量的用户共享 WiFi 数据作为支撑的。

如果有的软件真的能如介绍所说轻松破解 WiFi 密码功能，那更是涉嫌违法行为。

此外，上海市消保委指出，这些软件不仅不能实现蹭网，反而浪费用户流量，观看大量广告。“广告多”“广告不能一键关闭”“诱导下载”等是大量用户评论里出现的高频词语，“蹭网神器”更像是“广告播放器”，漫天植入营销广告，令用户不胜其烦。

除收集 WIFI 密码外，在安装和使用过程中，这些软件还会索取手机通话记录、位置信息、微信信息、相机、已安装应用软件列表等权限。

这些权限明显与软件提供的服务业务没有直接关联，根本目的是索取消费者的隐私信息，极有可能造成个人隐私信息的泄露和滥用。 在未经他人许可的情况下，“蹭网”本身就涉嫌侵犯他人资源。相关应用市场是否应当加强“WIFI 破解”“手机定位”“手机监控”等可能存有非法目的性软件的审核和管理？

IT之家了解到，上海市消保委建议消费者谨慎下载这些“蹭网神器”，不要对“蹭网”太上头，更不要拿自己的隐私信息安全“开玩笑”。