韩国自研“世界”号火箭完成首飞

北京时间 10 月 21 日 16 时，韩国宇航研究机构（KARI）在位于全罗南道高兴郡罗老宇宙中心的第二发射台成功发射该国目前运力最强的“世界”号（Nuri）火箭。

▲ 世界号火箭起飞画面

“世界”号是韩国首枚自主研制的火箭，是一枚用液氧煤油作为推进剂的三级火箭，原名 KSLV-II。其中 KSLV 英文全名（Korea Satellite Launch Vehicle）。

“世界”号全箭长约 46.5 米，一级采用 4 台 75 吨级液氧煤油发动机，二级火箭采用一台 75 吨级发动机、三级火箭采用一台 7 吨级发动机，能将 2.6 吨载荷送入 300 公里高的近地轨道，以及可以将 1.5 吨载荷送入 700 公里高的太阳同步轨道。

▲ 发射前矗立在塔架上的世界号火箭

韩国宇航研究机构目前正在计划“世界”号火箭的第二次轨道飞行，任务时间不早于 2022 年 5 月 19 日，该任务预计将发射一颗 1.3 吨重的卫星和一颗 0.2 吨重的性能验证卫星。未来，“世界”号火箭将用于发射地球观测卫星，以及韩国月球探测任务的相关航天器。

韩国从 2009 年开始曾进行过三次“罗老”号火箭的试射，并最终在 2013 年实现发射成功，这次发射使韩国成为第 11 个有航天运载火箭的国家。韩国目标希望在 2030 年成为航天强国。