深蓝航天“星云-M”火箭成功完成百米级垂直回收试验

IT之家 10 月 15 日消息，我国民营企业深蓝航天，于 10 月 13 日成功完成了“星云-M”火箭百米级垂直起飞及降落（VTVL）飞行试验，达到了全部试验考核目标，试验任务取得圆满成功。本次试验是继 7 月末深蓝航天完成 10 米级 VTVL 飞行试验后，使用同一发火箭再次完成 VTVL 飞行试验，创造了国内首次百米级液氧煤油火箭回收复用飞行佳绩。

这一成果展现了深蓝航天在快速维护箭体、快速组织再次飞行的响应能力和组织能力，同时也为继续组织高空和轨道级垂直回收试验积累了宝贵数据和工程经验。

从视频中可以看出，“星云-M”1 号试验箭造型与第一次“蚱蜢跳”10 米级试验类似，四个缓冲支撑腿始终处于打开状态。火箭升空至百米高度后，短暂停留便缓缓下降，最终成功降落到起飞时的地面。

IT之家获悉，深蓝航天“星云-M”1 号试验火箭于 2021 年 7 月首次完成垂直起飞和垂直降落（VTVL）自由飞行。火箭上安装的单台“雷霆-5”发动机，实际推力调节范围为 60%~100%，飞行全程箭体姿态稳定受控、着陆平稳。这一发动机累计此前累计工作次数超过 10 次，工作时间超过 500s，达到了可服用的设计目标。