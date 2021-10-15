苹果不服韩国新规，或面临合规调查

10 月 15 日消息，据外媒报道，苹果公司周五与韩国监管机构就停止强制应用开发商使用苹果支付系统的新要求发生冲突。一名政府官员警告称，他们可能会对苹果的合规情况展开调查。

韩国在今年 8 月份修订了《电信商业法》，试图遏制科技巨头的市场主导地位，并阻止苹果和谷歌等大型应用商店运营商对应用内购买收取佣金。

韩国通信委员会 (KCC) 一名负责此事的官员透露，该法案已经于 9 月份生效，但苹果已经告诉韩国政府，该公司已经遵守了这项法律，不需要改变其应用商店政策。

韩国官员表示：“这与修订后法案的目的背道而驰。”由于 KCC 仍在与苹果就合规问题进行谈判，为此这名官员要求匿名。

监管机构将要求苹果韩国子公司出台一项新的公司政策，在支付方式上给予开发商更大的自主权。如果苹果未能遵守规则，将考虑采取实况调查等措施，作为罚款或其他可能处罚的前奏。

苹果没有立即回复置评请求。上述 KCC 官员表示，谷歌已通知 KCC，该公司计划遵守这项法律，包括允许第三方支付系统上线，并将从下周开始与监管机构讨论此事。谷歌也没有立即回复置评请求。

专门从事反垄断事务的律师 Jung Jong-chae 称，与谷歌相比，苹果在韩国修订监管规则过程中的损失更大。

他说：“苹果和谷歌在做出让步意愿上的不同，可能是因为苹果控制着从硬件到操作系统、从应用程序市场到支付系统的一切。如果苹果在任何领域的主导地位被打破，该公司将失去更多，这可能导致在其他领域呼吁其更为开放。”