【IT之家开箱】华硕灵耀 X 14 图赏：黑科技满满的高端轻薄本

IT之家10 月 21 日消息。华硕近日发布了新款灵耀 X 14 高端轻薄本，它集合了 OLED 触摸屏、前后双屏和 NumberPad 数字小键盘触摸板等多个黑科技。IT之家已经收到了 i7 版的灵耀 X 14，并为大家带来开箱图赏。

灵耀 X 14 采用全金属材质机身，且颜色是非常少见的香槟金色。机身相当薄，薄至 15.9mm，重量约 1.4kg，算比较轻的。虽然轻薄，但是相当坚固，甚至通过了美国军规认证 MIL-STD 810H，相当稳定耐用。

A 面还提供了引人注目的个性迷你屏，这块黑白的屏幕可以在不打开主屏的情况下快速阅读时间、电量、通知等信息。

B 面则是重中之重，这是一块 14.0 寸 2880*1800 90Hz，亮度也手动调整到 SDR 下的最高 400nit（HDR 600nit）。然后用校色仪进行色域色准测试，实测色域覆盖了 100% 的 sRGB，97.8% 的 Adobe RGB 和 99.7% 的 P3 色域，表现非常出色。

屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，麦克风支持 AI 降噪，可以大大提升会议质量。

C 面键盘部分采用非常独特的设计，整个 C 面几乎都是金属风的设计，左右两边也几乎没有边框，一体化程度很高。键程非常长，打字手感舒适。右上角还集成了电源指纹一体式按键，与下方的空格键都做成了橘红色，堪称画龙点睛。

下方的触控板不仅面积大手感顺滑，还支持独特的 NumberPad 数字小键盘，只要长按右上角的虚拟键，就可以把触摸板变成一个数字小键盘，补足了 14 寸轻薄本没有实体小键盘的遗憾，此时正常的滑动和手势也是没有影响的，堪称黑科技。

最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩，下方有两个 2W 的扬声器开孔，且经过了哈曼卡顿的大师调音。

整机共有 1 个 USB Type-A 接口，1 个 3.5mm 耳机孔，1 个 HDMI 2.0 接口，一个 TF 读卡器，两个满速雷电 4 接口，相当全面。标配的适配器也是 100W 的大功率 PD 快充。有趣的是侧边的出风口也做了一个楔形过渡处理，和接口相映成趣，这算是华硕传统工艺，“小翘跟”的铰链设计。在打开 C 面后机身有一定抬起，可带来更好的散热，更符合人体工学，以及更好的音效，看得出来这个模具很用心。

目前灵耀 X14 已经正式上架，i7 版售价 9999 元，感兴趣的话可以去了解一下。IT之家已经为大家带来这台轻薄本的的图文评测，欢迎前去阅读。