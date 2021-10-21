树莓派因芯片短缺涨价，2GB 版上调 10 美元，国内价格更离谱

在全球缺“芯”的大背景下，半导体供应限制了众多电子产品行业发展 —— 树莓派也同样不能幸免。

昨天，树莓派之父 Eben Upton 在博客上公布了一项重大消息：树莓派有史以来首次涨价。

其中 2GB 树莓派 4 产品的价格从 35 美元调整为 45 美元，而其他产品的价格则保持不变。

不只是涨价，这次调整还包括重新发售已被淘汰的 1GB 内存树莓派 4，以及优先树莓派 3B + 的生产供应。

树莓派希望通过这些举措渡过供应链短缺难关。

同时，Eben Upton 也做出保证，产品的价格调整只是暂时的。

具体调整措施

因为 2GB 树莓派 4 拥有高性价比，经常被拿来 DIY 电子设备，所以成了本次调价的重点。受大环境影响，树莓派 Zero 和 2GB 树莓派 4 产品的缺货最为严重。

在国内销售渠道上，他们的价格也随之突飞猛涨，2GB 树莓派 4 价格甚至涨到 529 元，与 4GB 版差价仅 30 元，8GB 版已经开始缺货。

树莓派基金会对这一次的价格调整，集中在了树莓派 4 系列产品上。

为了给消费者提供更多的替代方案，1GB 树莓派 4 产品将会重新供应，价格依然是 35 美元。

是用同样的价格买内存更小的产品，还是买同样内存的产品但多花 10 美元，消费者可以根据需求自行取舍。

为了渡过芯片供应短缺时期，树莓派 4 系列之前的其他旧版产品将会被拿来填补市场需求，利用库存中的 40nm 来缓解 28nm 的供应短缺问题。

树莓派基金会优先供应 40nm 芯片的计算模块 3、计算模块 3+、树莓派 3B 和树莓派 3B + 产品，其中最优先供应的产品是树莓派 3B+。

树莓派 3B + 采用与树莓派 4 相同的无线芯片组，并且具有相同的 FCC 模块化认证，这将会使用户的迁移门槛降低。

树莓派还提供了详细的指南，指导明年价格回调后树莓派 3B + 用户向树莓派 4 产品的迁移。

涨价只是暂时的

树莓派作为一款简单易上手的微型电脑，一直以来走的都是价格低廉亲民路线，之前从未有过提价举措。

甚至在去年推出 8GB 树莓派 4 产品期间，树莓派还对 2GB 产品做出了降价调整。

而这一次为应对芯片短缺做出价格调整措施，看来确实是地主家也没有余粮了。

在这里 Eben Upton 也提到了，除了 2GB 树莓派 4，其他产品的定价还都在掌控之中。

树莓派公司希望在未来一年内能够获得足够多的 28nm 硅，满足树莓派 4 和计算模块 4 的生产。

Eben Upton 承诺，这次的涨价绝不会是永久的，一旦芯片供应链形势缓和，产品定价就将会恢复到原来的水平。

博客地址：

https://www.raspberrypi.com/news/supply-chain-shortages-and-our-first-ever-price-increase/