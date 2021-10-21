男子买小米新机出现女子照片，官方回应：非二次销售，照片系云端内容同步

IT之家 10 月 21 日消息，据河南电视台民生频道《小莉帮忙》报道，8 月 31 日，河南郑州，张先生在京东平台，小米京东自营旗舰店花了 2999 元购买了一款小米 10S 手机。到货后，张先生将手机激活却发现相册里居然有很多别人的照片户口本复印页等，而这些照片中最早的拍摄时间有的甚至在 5 月，同时手机屏幕还存在自动滑动情况。
小米公关部总经理王化今日晚间发布公告回应，该产品不存在二次销售问题，照片是因为小米账号同时登录了另一部手机且云端内容同步。IT之家获悉，该手机号码也不存在运营商二次使用激活情况。
以下为小米官方回应全文：
1、该产品由小米直供京东，经过小米后台服 务及京东销售记录比对，张先生使用的该产品没有异常，不存在二次销售的问题；
2、经由小米云服务后台记录确认，用户出现 这样的情况，是因为自己的小米账号同时登录了另一部手机且云端内容同步。相关照片 上传记录与账号登录时间、地点等吻合，不存在异常；
3、该手机号码不存在运营商二次激活使用情况，均在两部手机上同时使用短信验证以及密码验证的方式进行登录设备，登录系统无异常。
4、京东同步与小米确认查实过程行为，符合 “小米帐号隐私政策”和国家法律要求，不存在违规。用户遇到的问题与日常使用同步服务的方式相关，我们将积极地协助用户处理 后续问题。