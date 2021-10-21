男子买小米新机出现女子照片，官方回应：非二次销售，照片系云端内容同步

IT之家 10 月 21 日消息，据河南电视台民生频道《小莉帮忙》报道，8 月 31 日，河南郑州，张先生在京东平台，小米京东自营旗舰店花了 2999 元购买了一款小米 10S 手机。到货后，张先生将手机激活却发现相册里居然有很多别人的照片户口本复印页等，而这些照片中最早的拍摄时间有的甚至在 5 月，同时手机屏幕还存在自动滑动情况。

小米公关部总经理王化今日晚间发布公告回应，该产品不存在二次销售问题，照片是因为小米账号同时登录了另一部手机且云端内容同步。IT之家获悉，该手机号码也不存在运营商二次使用激活情况。

以下为小米官方回应全文：