索尼 A7M4 微单相机正式发布：3300 万像素全画幅背照式传感器，售价 16999 元

IT之家 10 月 21 日消息，索尼今日晚间举行了新品发布会，正式推出了全画幅微单新品 Alpha 7 IV（型号名：ILCE-7M4），以及两款闪光灯新品 HVL-F60RM2 与 HVL-F46RM。

影像画质

新研发的约 3300 万像素全画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器使 Alpha 7 IV 实现了优异的影像画质，并且实现了可扩展至 ISO 50- 204800 的宽广感光范围。高分辨率设计让相机在减少噪点的同时，可更好地表现物体平滑自然的渐变以及精细的纹理细节。Alpha 7 IV 在低感光度下具备 15 级动态范围，实现更宽广的光影层次，而创意外观功能可让用户在相机中轻松调整照片或视频的色彩效果。

▲ Alpha 7 IV FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS F5.6 1/160s ISO100

升级的自动对焦性能

与旗舰微单 Alpha 1 相同的 BIONZ XR 影像处理器为 Alpha 7 IV 提供了出色的自动对焦性能，可在 10 张/秒高速连拍时实现 AF/AE 跟踪及计算，机内大缓存为用户提供流畅的拍摄体验。Alpha 7 IV 采用覆盖约 94% 成像范围的焦平面相位检测对焦系统，通过 759 个相位检测对焦点实现出色的实时追踪性能。此外，除了支持照片和视频拍摄时的人眼追踪外，实时眼部对焦功能还首次实现了在拍摄照片和视频时均支持鸟类和动物的实时眼部追踪。与 Alpha 7 III 相比，Alpha 7 IV 的人脸和人眼检测精度也提高了约 30%。

▲ Alpha 7 IV FE 50mm F1.2 GM F2 1/8000s ISO100

▲ 实时眼部对焦

进化的视频创作功能

Alpha 7 IV 继承了索尼电影摄影机中的部分功能，比如备受电影创作人喜爱的 S-Cinetone 色彩模式。相机支持在 Super 35mm 模式下采用 4K 60p 进行录制，以及在全画幅模式下采用 7K 超采样进行 4K 30p 录制，实现高画质的视频拍摄。相机支持 10-bit 色深和 4:2:2 色彩采样来呈现自然的颜色渐变，并且具备更高效编辑工作流程的 XAVC S-I 帧内编码，以及具备双倍压缩率的 XAVC HS 编码格式。为了满足拍摄视频时对精确自动对焦的需求，Alpha 7 IV 与索尼 E 卡口镜头配合使用时，实现了丰富的自动对焦功能，包括支持焦点转换的自动对焦辅助（AF 帮助）和可视化景深的焦点图功能。Alpha 7 IV 还首次在 Alpha 系列相机上加入了呼吸补偿功能，降低呼吸效应使画面在焦点变化中保持一致的视角，可设置打开或关闭。

适合双影像拍摄的专业性操控

Alpha 7 IV 是一台双影像相机，用户可轻松地在照片和视频拍摄之间切换。Alpha 7 IV 采用新的双层模式拨盘，下层可选择照片/视频/S&Q 模式，顶层则可调整 Auto/P/A/S/M 和 MR（调出存储）等拍摄模式，使用户能够快速选择并在专用设置之间切换。相机还内置 5 轴防抖模式，可实现 5.5 级防抖效果。Alpha 7 IV 具备改进的更舒适和更稳定的握柄，兼容 CFexpress Type A 存储卡，以实现更大的存储容量和更快的读写速度。此外，约 368 万点 OLED Quad-VGA 取景器的分辨率是 Alpha 7 III 的 1.6 倍，提高分辨率的同时，还有效的减少了伪色，让用户获得更佳的实时取景体验。

由于优化了相机的散热结构，用户可以连续录制一个小时以上的 4K 60p 10-bit 4:2:2 格式视频。此外，防抖增强模式有助于提高手持拍摄稳定性，后置 3.0 英寸约 103 万点侧翻式可变角度 LCD 触摸屏，顶部的 REC 按钮和大容量 Z 系列电池等设计，让用户在拍摄视频时更加从容。

Alpha 7 IV 采用坚固轻量化的镁合金机身，重新设计的机身结构和镜头锁定按钮有助于增强防尘防潮性能。

▲ 双层模式拨盘

更高效的工作流功能

为了满足日益增长的实时远程分享需求，Alpha 7 IV 通过提供多种连接选项，支持直播传输和高品质内容共享，同时保持了出色的画质和音质。相机与手机应用程序 Imaging Edge Mobile 之间通过蓝牙连接实现步骤的简化，通过 5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi 实现快速的文件传输。

Alpha 7 IV 新增“拍摄标记”（shot mark）功能，可以在相机回放界面，或配合电脑端的索尼 Catalyst Browse/Prepare 软件轻松查看视频中标记的场景。除此之外，Alpha 7 IV 还加入了其他新的功能，如对视频直播的便利支持。通过 USB 线缆（支持 UVC 和 UAC）连接到 PC 或 Xperia 等安卓智能手机时，Alpha 7 IV 可变身为高品质直播摄像机。4K 15p 和 1080 FHD 60p 等高品质影像格式为远程直播提供高画质视频，数字音频接口可与麦克风等配件搭配使用，提供高品质音频。

环保

基于索尼“Road to Zero”的环保努力，环境保护也是 Alpha 7 IV 设计、生产和包装过程中考虑的重要因素。该相机使用了可再生塑料 SORPLAS，使用太阳能发电等可再生能源生产。此外，产品包装也采用了可回收减塑材料。

HVL-F60RM2 和 HVL-F46RM：Alpha 闪光灯系统再进化

具备 GN 60 闪光指数和 20-200mm 覆盖范围的 HVL-F60RM2，和具备 GN 46 闪光指数和 24-105mm 覆盖范围的 HVL-F46RM 是索尼新发布的两款无线闪光灯，具有精确的闪光输出控制、增强的高速闪光性能和直观操控等优势。两款闪光灯旨在满足专业用户在使用索尼 Alpha 相机（如 Alpha 7 IV）拍摄时，需要高品质闪光的需求。

▲ HVL-F60RM2 (左) & HVL-F46RM (右)

两款闪光灯均升级了连拍闪光性能，HVL-F60RM2 最高可在 10 张/秒连拍时连续闪光 200 次，HVL-F46RM 最高可连续闪光 60 次。优化的闪光算法为两款闪光灯提供了出色的耐热性，一组四节 Ni-MH 镍氢电池最多可为 HVL-F60RM2 提供 240 次闪光和 1.7 秒的回电时间，也可最多为 HVL-F46RM 提供 320 次闪光与 2.0 秒的回电时间。

HVL-F60RM2 和 HVL-F46RM 搭配 Alpha 相机使用时，用户可体验到 Alpha 闪光系统的通信和系统优势。例如使用 Alpha 7 IV 拍摄时，除了 Lo 连拍模式之外，还可以在 Mid 和 Hi 连拍模式下对进行逐帧 P-TTL 闪光测光计算。两款产品同时还缩短了闪光释放时滞，轻松捕捉拍摄对象表情和动作的瞬间。

搭配 Alpha 1 进行拍摄时，HVL-F60RM2 可实现高达 20 次/秒的连续闪光速度，而当使用外置闪光灯电池盒 FA-EBA1 时，则可以在约 20 次/秒的闪光速度下连续闪光持续 10 秒。当 HVL-F60RM2 和 HVL-F46RM 搭配 Alpha 1 创作时，用户可体验高达 1/400 秒的闪光同步速度，扩展创意表达。此外，通过相机的静音电子快门，用户可在特定环境进行静音闪光拍摄。

与 Alpha 相机搭配使用时，HVL-F60RM2 和 HVL-F46RM 的其他系统优势包括：

可从兼容相机的菜单直接控制闪光灯参数

闪光控制与相机人脸检测联动

根据闪光色温信息自动校正白平衡

两款闪光灯还进一步加强了稳固性和可操作性。改进的 Mi 金属热靴和坚固的侧框大幅提高了强度和可靠性，热靴外圈硅胶保护盖也有助于更好地实现防尘防潮。HVL-F60RM2“快速变化反射”设计可灵活调整灯头方向来实现理想的闪光控制，同时灯头的旋转阻尼也得到了改进，可防止角度的意外变化。

HVL-F60RM2 和 HVL-F46RM 均支持无线电通信控制，可控制多达 5 组共计 15 支闪光灯，增强闪光控制的多功能性。

▲ HVL-F60RM2 Alpha 1 FE 50mm F1.2 GM F11 1/400s ISO100

IT之家了解到，Alpha 7 IV 将于 2021 年 11 月下旬上市销售，建议零售价为 16,999 元。无线电闪光灯 HVL-F60RM2 和 HVL-F46RM 将于 2021 年 11 月上旬上市销售，建议零售价分别为 4,099 和 2,999 元。