爆料：索尼 A7M4 微单将于 10 月 21 日发布，3300 万像素传感器

IT之家 10 月 6 日消息 根据外媒 sonyalpharumors 报道，可靠消息称索尼 A7M4 全画幅微单相机将于 10 月 21 日正式发布。这款产品此前已经有多次爆料，目前距离上一代 A7M3（A7 III）相机发布已经过去了 3 年多，因此摄影爱好者十分期待即将到来的新品。

以下为索尼 A7M4 相机的爆料汇总：

全新研发的 3300 万像素 CMOS 传感器

15 档动态范围

369 万点电子取景器（EVF）

LCD 液晶屏有望获得进步

4K/30P 视频录制将从 7K 超采样

支持 4K/60P 录制

5.5 档机身防抖 (+ 增强防抖)

和 A7S3 同样的机身和散热设计

A7S3 同款菜单

全尺寸 HDMI 接口

UHS-II SD 卡或者 CFExpress 卡

价格：约 2500 美金（1.6 万人民币）

IT之家了解到，目前在售的索尼 A7M3 相机，型号为 ILCE-7M3。这款产品搭载 2420 万像素 Exmor R CMOS 传感器，以及 BIONZ X 影像处理器。这款相机支持 5 轴 CMOS 防抖系统，提供 693 个相位检测对焦点，同时支持 EV-3 环境下对焦。影像方面，相机支持超采样 4K 视频录制，以及 4K HDR 录制，同时拥有 S-Log 功能，提供 14 级宽动态范围。目前这款相机零售价 12599 元。