亚马逊推新服务：第三方实体店卖家将提供店内自提

北京时间 10 月 22 日早间消息，据报道，亚马逊已在线上线下同步发展，日前推出了一个名为“本地售卖”（Local Selling）的新服务，可以让加入亚马逊平台的本地或者区域零售商，既能够把商品通过快递员送到消费者家里，也能够提供店内自提。

通过这一服务，在特定的美国邮政编码区域内，第三方销售商将可以对消费者提供店内自行提货的服务。其中在某些案例中，消费者在亚马逊平台网购，可以同一天就到零售商的实体店中取货。

后续，提供店内自提的商品将会在页面上显示一个“店内自提”（store pickup）的标签。消费者在网上下单之后，他们将会看到一个通知信息，表明商品包裹已经准备完毕，买家可以来取货。另外一旦包裹准备好，消费者有一个长达五天的时间窗口来取货。

除了自提之外，本地零售商也可以自行提供快递送货服务。在亚马逊平台结算时，消费者可以选择“送货上门”选项。随后，本地零售商将会联系买家本人，商量送货上门的具体日期和时间。另外，本地零售商还可以按照情况提供分期付款服务。

目前，亚马逊的“本地售卖”服务已经支持了一大批加入自家卖场平台的全美国或者本地区域的零售商连锁品牌，包括百思买（Best Buy）等。

亚马逊表示，在今年和 2022 年，“本地售卖”服务还将继续拓宽范围。另外从即日起，所有希望加入亚马逊本地售卖服务的零售商已经可以提出申请。

亚马逊负责休闲娱乐度假商品品类的副总裁吉姆・阿特金斯（Jim Adkins）在一份声明中表示，亚马逊进行的研究表明，如果本地零售商提供店内自提，那么许多消费者还是愿意选择这个选项。

这次推出的本地售卖服务是一个令人兴奋的新渠道，可以帮助本地零售商用优秀的产品和便利服务来争取消费者、满足他们的需求。

这并非亚马逊第一次尝试店内自提。

早在 2019 年，亚马逊推出了一个名为“柜台”（Counter）的新服务，对店内自提进行了一次试验。亚马逊平台的消费者可以选择在实体店内取货。在这一服务中，亚马逊实际上联合了其他实体零售商，让消费者提取他们在网上购买的商品。

媒体分析指出，通过推出本地售卖服务，亚马逊很显然希望盘活其庞大的第三方零售商伙伴网络以及他们的店铺资源，让消费者更快速拿到网购商品。这样，亚马逊也能够把消费者黏在自家网络卖场，而不是跑到零售商的电商平台。

在美国新冠疫情期间，为了避免人员接触，零售商提供的“街边自提”越来越常见。很早之前，沃尔玛等美国零售商都已经推出了店铺自提服务，而亚马逊这一次也踏上了自提的末班车，希望增强和美国大型零售商之间的竞争力。

被认为是亚马逊新兴竞争对手的美国电商平台 Shopify 之前也为第三方卖家推出了店内自提的选项，因此亚马逊的新举措也是为了更好地和 Shopify 进行竞争。