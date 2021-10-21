美国消费者监督机构质问科技巨头：如何收集、处理消费者金融数据

北京时间 10 月 21 日上午消息，据报道，两名知情人士透露，美国消费者监管机构预计本周将询问包括 Facebook、亚马逊和谷歌在内的科技巨头如何处理消费者金融数据，这也是加强消费者保护和维护金融业竞争的一项举措。

一位不愿具名的知情人士表示，消费者金融保护局（CFPB）计划向两家公司发出一份长达 55 页的文件，要求他们提供关于如何收集、使用和营销消费者金融数据的信息。

其中一名消息人士称，“监管机构的问题将集中关注企业收集的信息内容，他们收集信息的方式，以及他们会用这些信息做些什么。"

CFPB 拒绝置评。不受 CFPB 直接监管的 Facebook、亚马逊和谷歌也没有立即回应置评请求。

罗希特・乔普拉（Rohit Chopra）上个月获得参议院批准，出任 CFPB 局长。他曾是联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）的民主党委员，以消费者权益倡导者的身份赢得了认可，经常对大型科技公司采取强硬态度。

民主党的首要政策重点包括，通过要求金融公司给予消费者更多的金融数据控制权来促进消费金融领域的竞争，这一概念被称为“开放银行业务”。

例如，要求银行和其他金融公司允许消费者下载有关账户余额、支付、交易和投资的相关数据，并与第三方共享，允许消费者自由更换供应商

预计乔普拉将在未来几个月内推行由前政府领导的机构首次提出的开放银行规则。

该消息人士表示，上述两家公司的信息回应对公开银行业和其他未来规则的制定有很大帮助。