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消息称英特尔收购芯片设计公司 SiFive 谈判破裂，后者有意另寻外部资金

2021/10/22 8:18:53 来源：爱集微 作者：爱集微 责编：沐泉
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10 月 22 日消息，据彭博社报道，知情人士称，因两家公司无法就财务条款达成一致，英特尔公司与 SiFive Inc 的谈判破裂，后者有意寻找外部资金，并将首次公开发行 (IPO) 视为长期目标

据今年 6 月报道，英特尔正讨论收购 SiFive 的可能性。SiFive 是以开源 RISC-V 为基础，已在市场运营的芯片设计公司之一

收购 SiFive 可以给英特尔提供一个知识产权库，既可以用在自己的芯片上，也可以未来向客户出售许可。英特尔已经表示，计划将基于其专有 x86 架构的计算核心授权给客户，作为其代工制造业务的一部分。但英特尔也将获得软件业务的提升。SiFive 还致力于让不同类型的计算芯片更容易编程，并于去年聘用了硅谷著名计算机科学家克里斯・拉特纳 (Chris latner)。

据知情人士透露，由于两家公司无法就如何将 SiFive 技术整合至英特尔的芯片蓝图，以及收购相关的财务条款达成共识，双方谈判因此破局

据了解，SiFive 目前倾向于保持独立，并将 IPO 上市视为长期目标，有消息传出 SiFive 旗下的 CPU 设计部门计划在下个月扩大招募，目标将团队人力自原先的 200 名员工，翻倍至 400 名。

英特尔拒绝就该报道发表评论，而 SiFive 表示不会对猜测发表评论，但确认将继续成为英特尔在新芯片设计方面的合作伙伴。

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关键词：英特尔SiFive收购

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