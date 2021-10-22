16999 元，“心系天下”三星 W22 5G 手机正式开售：IPX8 防水无孔折叠屏，附带 S Pen

IT之家 10 月 22 日消息，此前三星在杭州大剧院-悦亮四季剧院发布了“心系天下”三星 W22 5G 手机，售价 16999 元。

心系天下 W22 5G 背板采用了多重现代工艺铸造的高端陶瓷，镀金色“心系天下”标识融入其间，如印章一般，汇聚精良工艺和文化内涵，尽展情系民生、兼济天下的领袖风范和仁者气度。

机身侧面，心系天下三星 W22 5G 的铰链外壳，采用高端腕表 PCD 金属精密切割工艺，经由纳米级抛光研磨的雕琢，让多切面圆形珍珠纹路在折叠的一开一合之间，在光影交错的变幻之中，更显考究的工艺价值。

“丝绸之翼”的锁屏画面，灵感来源于飘逸华贵的丝绸材质，手机外屏经典“陀飞轮式手表”元素界面，融入动态的精妙机械饰面与无垠星系珐琅掐丝般的蓝色表盘，硬挺材质与流畅边缘相融合的强悍装甲铝边框，硬核技术与艺术审美间实现了平衡与和谐。

打开 7.6 寸（直角）可折叠内屏，打破有限边界。加上屏下摄像头的设计，整个内屏没有任何开孔，带来了无缺陷的屏幕显示效果，创造出更具沉浸感的视觉奇境。

IT之家了解到，三星 W22 5G 手机搭载 7.6 英寸 2208 x 1768 Dynamic AMOLED 屏，具有自适应 120Hz 刷新率，配备屏下前置摄像头。

心系天下三星 W22 5G 搭载骁龙 888 移动运行系统 + 16GB+512GB 超大内存组合，支持更多工作文件、娱乐游戏、影音视频等下载以及照片存储。