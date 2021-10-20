三星李在镕位列韩国大学生群体最具影响力人物第三名

IT之家 10 月 20 日消息，韩国三星集团董事长兼总裁李在镕在韩国被评为韩国本土第三最具影响力的人物，在这次排名中第一名是韩国总统文在寅，第二是 BTS 男团。

这次民意调查的源自对全韩大学生的一项年度调查的最新数据，所以最终结果偏向 BTS 男团的原因可能是因为这次调查的目标人群是年轻人的缘故。另一方面，李在镕在这些民意调查中的排名历来比较靠后，但在最近一段时间，李在镕在媒体的聚光灯下得到了一些曝光度，这可能解释了为什么他在今年的调查中相比以前拥有更突出的位置。

IT之家了解到，同样，参与调查的受访者还被问及有关国际影响力人物的排名，包括他们在韩国和国外的影响力。最终结果表明，美国总统 Joe Biden 位于第一位，特斯拉、SpaceX CEO 马斯克位于第二位。马斯克在这次调查中总共赢得了将近四分之一的选票，与 Joe Biden 相比只少了几个百分比（Joe Biden 获得了 27.6% 的投票占比）。

此调查还表明，三星在选择产品形象大使方面表现的十分聪明。该公司最近一直在预告一款可能以 BTS 男团为手机主题的智能手机，该设备可能是三星 Galaxy Z Flip 3 的某个限量版产品。