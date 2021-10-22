联想 YOGA Pro 14s Carbon 将搭载 1800P/90Hz 屏幕，HDR 500 认证

IT之家 10 月 22 日消息，联想 YOGA 官方微博于 10 月 21 日发布了一张截图，展现了即将推出的 YOGA Pro 14s Carbon 笔记本部分配置。这款产品定位为高端轻薄商务本，采用银色的碳纤维 + 镁铝合金机身。

从截图看出，笔记本原生搭载微软 Win11 系统，屏幕分辨率高达 2880×1800，刷新率 90Hz，同时支持 10 位色彩显示。此外，笔记本还具有 VESA DisplayHDR 500 True Black 认证，同时具有杜比视界认证。截图还可以看出，笔记本采用的是 AMD Radeon 显卡。

据IT之家此前报道，YOGA Pro 14s Carbon 2022 笔记本屏幕为 14 英寸，重量仅为 1.08kg。这款产品的机身为楔形设计，右侧具有一个 Type-C 接口和一个拨动开关，以及含有指示灯的电源键；此外，笔记本 C 面有着大面积扬声器开孔。

由于笔记本内置 AMD 显卡，因此可以确认其将搭载 AMD 处理器，预计为 R7-5800H 或同类产品。官方还公布了一段视频，确认屏幕会支持十点触控功能，配合 Windows 11 操作直观顺畅，并支持与手机互联。