英国研制世界上最环保火箭：使用生物燃料，排放减少至多 96%

北京时间 10 月 22 日消息，英国 Orbex 公司研发的 Prime 号称世界上最环保的火箭，它使用生物燃料，比化石燃料火箭减少排放 96%，可以多次发射，不会在陆地、海洋或大气中留下残骸。

▲ 图：Prime 号称对环境最友好的火箭，使用生物燃料，排放量比传统火箭低至多 96%

Prime 造价达 1790 万英磅（约合人民币 1.58 亿元）。Orbex 计划在 2022 年末发射 Prime。

英国埃克塞特大学的一项研究显示，与尺寸相当的垂直发射火箭相比，发射一枚 Prime 的排放量减少至多 86%，与通过运输机水平发射的火箭相比排放量减少 96%。

▲ 图：发射 Prime 火箭不会在陆地、海洋和大气中留下残骸

Prime 排放量低的原因是，传统火箭会因燃料燃烧不充分而排放大量碳黑。碳黑是火箭发射污染空气的主要“罪魁祸首”。

虽然相比飞机飞行火箭发射次数要少得多，但火箭发射的排放物主要在大气层上部，这意味着它们会停留 2、3 年。

Orbex CEO 克里斯・拉默尔（Chris Larmour）表示，“我们是使用可再生、碳友好燃料的首家商业火箭发射公司。我们认为。既然有了更高效、可持续的替代产品，火箭发射就应该放弃重污染的化石燃料，我们希望政府出台更严格的监管措施。”

根据埃克塞特大学的研究，发射一枚 Prime 火箭的碳排放量总计为 13.8 吨二氧化碳当量。其中包括发射活动直接排放的污染物，以及生产火箭燃料（生物丙烷和液氧）产生的排放物等。

Orbex 称，发射一枚 Prime 火箭的碳足迹与一名英国人一年的碳足迹相当。一名英国人一年的碳足迹为 12.7 吨二氧化碳当量。

Prime 火箭更环保的一个关键因素是它使用的生物燃料，温室气体排放量比传统化石燃料低 90%。