大众 ID.5 GTX 谍照曝光：采用溜背设计，续航将超 500 公里

10 月 22 日消息，据外媒 Insideevs 报道，日前，大众 ID.5 GTX 伪装车已经在德国纽博格林赛道进行测试，这款车是 ID.5 系列的高性能版本。从公布的谍照来看，这款纯电轿跑的前脸与大众 ID.4 类似，采用掀背式设计，更具运动感，是一款轿跑 SUV。

今年 9 月，在德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA）上，大众发布了 ID.5 GTX 伪装概念车。从目前的测试进度来看，ID.5 GTX 预计将于近期正式亮相，这款车将首先在欧洲市场发售。

▲ 大众 ID.5 GTX 伪装概念车亮相 IAA 车展

大众集团电动化进程迅速推进，旗下品牌大众、奥迪、斯柯达已经推出了多款纯电 SUV。

一、外观运动感十足 ID.5 GTX 性能强大

从外媒公布的测试照片来看，ID.5 GTX 的伪装车车头处贴上了白色的伪装贴纸，前格栅与斯巴鲁车型有几分相似。外观方面，ID.5 GTX 车头造型和 ID.4 基本一致，而车身和车尾处并不相同。ID.5 GTX 车顶弧线更加平滑，车尾部采用溜背式造型，还增加了后扰流板。此外，ID.5 GTX 整体车身相比 ID.4 更长。

▲ 大众 ID.5 GTX 伪装车

▲ 大众 ID.4

外媒 Insideevs 表示，由于 ID.5 GTX 是一款轿跑 SUV，车身高度较低，所以后窗视野相比 ID.4 车型更小。与此同时，ID.5 GTX 后排座椅高度有所降低，后备箱容积也有所变小。

动力方面，ID.5 GTX 采用双电动机动力系统，与奥迪 Q4 e-tron 50 相同，拥有 299 马力的动力，百公里加速时间约为 6 秒。ID.5 GTX 搭载容量为 82kWh 的电池包，可用容量为 78kWh。续航能力上，ID.5 GTX 与 ID.4 相似，约为 500 公里。

二、MEB 打造 大众推出多款纯电轿跑版 SUV

大众集团推出几款纯电 SUV 后，又相继推出了这些 SUV 车型的轿跑 SUV 版本。大众 ID.4 和 ID.5 GTX 就是如此，此前推出的奥迪 Q4 e-tron 和 Q4 e-tron Sportback 两款车型也分别为 SUV 和轿跑 SUV 车型。

外媒 Insideevs 表示，ID.5 GTX 发布后，大众集团即将推出的下一款纯电车型是斯柯达 Enyaq 轿跑版。大众 ID.4，ID.5 GTX 和斯柯达 Enyaq 都基于 MEB 平台打造，三款车的动力电池相同，性能方面不相上下。外媒表示，虽然这三款车都是同平台打造，但试驾体验各不相同，每款车都有自己的特点，道路表现也有所不同。

结语：大众集团电动改革成果初显

大众集团不断推出纯电轿跑 SUV 的背后，反映出纯电市场消费群体年轻化的趋势。ID.5 GTX 发布后，与其同类型的 Q4 e-tron Sportback 相比，哪款更受市场欢迎，非常令人期待。