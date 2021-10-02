大众 ID. 家族 9 月交付量突破一万，季度环比增长 272%

IT之家 10 月 2 日消息 大众汽车现宣布旗下 ID. 系列四款车型 9 月份国内总共交付 10126 辆，相较 8 月的 7023 辆有明显提升，季度环比增长 272%，连续几个月表现都还不错，可能是中外合资品牌中纯电车型首个交付量过万的传统车企。

进入十月刚刚第二天，小鹏、蔚来、理想等等一系列车企纷纷公布自己 9 月份新能源汽车交付量，而大众似乎是传统车企第一家，自信满满的样子，总的来看中国新能源市场赛道似乎将迎来新一轮竞赛。

此外，官方还宣告其跨界车型 ID.3 即将上市。

IT之家了解到，上汽大众 ID.3 于 2021 成都车展正式亮相，现已开始预售，是大众旗下第一款基于 MEB 平台的纯电动车。

从官网的配置来看，ID.3 提供 ID.初见版、极智版两个版本，可选极光绿、晶质白、离子灰三种外观，内饰只有皓白烁金可选。

续航方面，官方称其电池容量为 57.3kWh，综合工况续航里程 NEDC 可达 430km。

从此前工信部的申报信息来看，该车型长宽高为 4261/1778/1568mm，轴距为 2765mm，比海外版略窄，属于电动紧凑级车型。

该车整备质量 1760 kg，总质量 2220 kg，采用三元锂电池，搭载一台最大功率 125kW（170Ps）的后置电动机，其最大扭矩可达 310N・m。