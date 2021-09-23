大众汽车在华首个独资电池工厂开工，将于 2023 年投产

IT之家 9 月 23 日消息 大众汽车集团（中国）位于安徽合肥的电池系统工厂今日正式开工建设。该工厂是大众汽车在中国全资控股的第一家电池系统工厂，初始年产能可达到 15 万-18 万组高压电池系统，将全部用于大众安徽 MEB 工厂生产的纯电动车型。

大众汽车表示，2025 年前将投资超过 1.4 亿欧元用于新工厂及配套设施建设，工厂计划于 2023 年下半年投产。

IT之家了解到，新工厂占地面积超过 45000 平方米，约有 200 名员工，与大众安徽 MEB 工厂相邻，以此提高物流效率、降低成本，并加快电动汽车产品的上市速度。

大众汽车集团（中国）CEO 冯思翰表示：“我们的合资企业及电池战略布局对集团电动化攻势至关重要，将推进集团（中国）实现到 2030 年旗下各品牌车型中新能源汽车占比超过 40% 的目标。”

据悉，大众集团目前正在亚洲、欧洲和美国建设三个电池制造工厂，以满足未来 MEB 车型对电池系统日益增长的需求。

此外，大众汽车集团（中国）执行副总裁英格尔先生表示：“未来，随着合肥的电池系统工厂投产，集团内部零部件在大众安徽电动汽车生产价值链中的份额将达到 40% 左右。该工厂还将为集团在中国市场生产下一代电池奠定基础。”