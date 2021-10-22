供不应求：马来西亚芯片厂订单激增，芯片短缺或将持续至 2024 年

10 月 22 日消息，据路透社报道，近期马来西亚芯片工厂受到疫情影响产量紧缩，导致许多下游企业争相抬价抢订单。

专家分析，此次如此严重的芯片危机实际上是过去忽视基础芯片投资造成的恶果。而去年爆发的新冠肺炎疫情带来的生产管制则是缺芯潮的直接导火索。

▲ 工人在马来西亚芯片封装公司 Unisem 工厂监控运营

据悉，马来西亚的很多电子公司是全球范围内许多汽车、智能手机和家用设备公司重要芯片供应商。目前马来西亚的疫情情况并未完全稳定，多家芯片工厂并未达到 100% 产能，因此有专家预计芯片短缺的情况还会持续两到三年。当前芯片市场供需的严重失衡已经导致多家下游企业生产受到严重影响；而处在卖方市场的芯片产业则将迎来一个快速的增长。

一、短缺或因盲目追求高端芯片 新工厂预计明后年投产

由于芯片短缺，很多汽车制造商的产量已经严重受到影响。很多下游企业正在紧张地补充在去年疫情管制期间耗尽的芯片库存。多家马来西亚电子公司表示目前已经有许多大牌的客户正争先恐后地抛来订单，并且愿意接受照付不议的合同 (一种买方和卖方之间的书面协议，无论卖方是否交付货物或服务，买方都有义务付款）。

马来西亚芯片封装公司 Unisem 等公司表示，现在供不应求的卖方市场导致很多芯片买家愿意接受大幅提价，有些甚至要求不计成本，只要能够尽快、尽可能多地组装芯片。据悉，该公司的客户包括苹果、以及很多知名全球汽车制造商品牌。

同时，信安资产管理有限公司的东盟地区首席投资官帕特里克・张也称，过去后端半导体业务普遍被认为是低利润率的业务，但今时不同往日，在明显供小于求的市场下，他们现在却拥有了额外 5%-10% 的定价权。

▲ 一名工人在 Unisem 工厂监控生产

Unisem 方面指出，基础芯片的生产长期以来一直处于投资不足的情况，而高端半导体芯片却备受推崇，这一定程度上是芯片短缺的重要原因。此前，三星和台积电等重量级企业已经投入数十亿美元开发高端芯片，而那些制造成本低、但却广泛用于汽车行业的老一代芯片的投资却严重不足。

在这样的需求下，Unisem 正在推进其在马来西亚和中国的工厂的扩张。但这些工厂预计要到 12-15 个月之后才能投产。

二、疫情已导致两次停产 目前仅能维持 80% 产能

虽然下游企业恨不能让芯片制造商能够 24 小时全产能运行，好尽快填补上芯片缺口，但现在芯片生产工厂还需要兼顾提高产量与严格防控疫情。因为一旦工厂出现疫情，那么就很有可能陷入完全停工的危机。

Unisem 的一位负责人表示，疫情封锁期间工厂仍需关注工人的福祉，包括提供各种类型的激励措施，例如现金等，以保持员工积极性和高生产力。此外，马来西亚政府对于工作场所也有严格的疫情防控规定，比如要求进行拭子核酸测试并限制员工聚集人数，这也增加了工厂的成本压力。

▲ 工人们在 Unisem 工厂工作

Unisem 目前只能运营其 80% 的产能，以降低其工厂车间发生大规模感染的风险。虽然工厂 98% 的员工现已完全接种疫苗，但自 6 月以来 Unisem 已两次关闭位于马来西亚西北部的怡保工厂。

此外，Unisem 表示，现在的订单需求非常强劲，以至于其在中国成都的工厂明年全年的订单都已被预订一空。

三、2022 全球芯片市值将达 300 亿美元 短缺或持续两到三年

根据市场研究公司 Yole Development 的数据，在新冠肺炎疫情爆发前，全球外包芯片组装和测试行业的价值估计约为 230 亿美元（约合人民币 1470.68 亿元），预计到 2022 年将增长到 300 亿美元（约合人民币 1918.29 亿元）。

目前，中国台湾地区拥有超过 50% 的全球芯片市场份额，位居全球市场首位；其次是中国大陆、美国和马来西亚。马来西亚半导体工业协会主席称，芯片短缺的情况可能会持续数年。他表示，现在下游企业与芯片制造商签订一到三年的长期合同已成为新的行业规范。

结语：芯片短缺潮短期内难平息

马来西亚芯片工厂订单激增的背后凸显了当下芯片缺口之大。今年芯片危机愈发严峻，也导致了上下游产业链的失衡。究其根本，一是去年席卷全球的新冠肺炎疫情所带来的的生产管制，二是过去资本盲目入局高端半导体，而忽视了最为基础的芯片布局。

东隅已逝，桑榆非晚。现在芯片市场供需的严重失衡已经导致多家下游企业生产受到严重影响，芯片短缺潮短期内虽然难以平息，但我们仍然看到了许多车企正在迎难而上。大浪过后，谁能坚持下来，不妨静观其变。