首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

影驰公布 DDR5 内存跑分数据：读取 69 GB/s，双条实现四通道

2021/10/22 13:18:20 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
评论：

IT之家 10 月 22 日消息，影驰此前宣布推出其首款 DDR5 内存：GAMER RGB DDR5。该产品采用俄罗斯方块以及积木的设计风格，可以在顶部自定义安装多彩积木块，改变灯光效果。今日影驰官方晒出了 DDR5 内存的工程测试数据，在产品发售前满足大家的好奇心。

图中可以看出，影驰在测试平台上安装了两条 16GB DDR5-4800 内存，时序为 36-36-36-76。值得注意的是，CPU-Z 信息显示，此时内存为四通道。

影驰使用最新的 AIDA 64 v6.5 版进行测试。结果显示，DDR5 内存的读取速度达到了 69365MB/s，写入速度达到 68413MB/s，拷贝速度达到 65645MB/s。尽管 DDR5 内存采用基础的 4800MHz 频率，但是其成绩达到了 DDR4 内存顶级旗舰的水平。

关于 DDR5 内存双条实现四通道，影驰表示，DDR5 内存采用了全新的协议和规范，单条内存就可实现双通道。这一结果同时也证实了，英特尔第 12 代酷睿 CPU 将首次在桌面平台支持四条内存通道

IT之家获悉，目前有国内厂商已经率先发售了 DDR5 内存，16GB 4800MHz 版本售价约 999 元。影驰表示，关于 GAMER RGB DDR5 内存更深入更全面的性能评测，会在英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake 平台正式发布后，第一时间为大家展示。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：影驰DDR4内存

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用