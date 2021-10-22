影驰公布 DDR5 内存跑分数据：读取 69 GB/s，双条实现四通道

IT之家 10 月 22 日消息，影驰此前宣布推出其首款 DDR5 内存：GAMER RGB DDR5。该产品采用俄罗斯方块以及积木的设计风格，可以在顶部自定义安装多彩积木块，改变灯光效果。今日影驰官方晒出了 DDR5 内存的工程测试数据，在产品发售前满足大家的好奇心。

图中可以看出，影驰在测试平台上安装了两条 16GB DDR5-4800 内存，时序为 36-36-36-76。值得注意的是，CPU-Z 信息显示，此时内存为四通道。

影驰使用最新的 AIDA 64 v6.5 版进行测试。结果显示，DDR5 内存的读取速度达到了 69365MB/s，写入速度达到 68413MB/s，拷贝速度达到 65645MB/s。尽管 DDR5 内存采用基础的 4800MHz 频率，但是其成绩达到了 DDR4 内存顶级旗舰的水平。

关于 DDR5 内存双条实现四通道，影驰表示，DDR5 内存采用了全新的协议和规范，单条内存就可实现双通道。这一结果同时也证实了，英特尔第 12 代酷睿 CPU 将首次在桌面平台支持四条内存通道。

IT之家获悉，目前有国内厂商已经率先发售了 DDR5 内存，16GB 4800MHz 版本售价约 999 元。影驰表示，关于 GAMER RGB DDR5 内存更深入更全面的性能评测，会在英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake 平台正式发布后，第一时间为大家展示。