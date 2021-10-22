华为正式发布鸿蒙 HarmonyOS 3 开发者预览版

IT之家 10 月 22 日消息，今日，在东莞松山湖举办的华为开发者大会 2021（Together）上，HarmonyOS 3 开发者预览版正式发布。

IT之家了解到，2019 年，HarmonyOS 1.0 面世，提出了分布式技术并验证了可行性；2020 年，华为面向开发者发布了 HarmonyOS 2.0，带来分布式能力的升级，还发布了面向智慧屏、智能穿戴、车机产品的开发者 Beta 版。迄今为止，搭载 HarmonyOS 的设备数量已超 1.5 亿。

今年的开发者大会，华为推出了 HarmonyOS 的最新版本 ——HarmonyOS 3 开发者预览版。华为表示，HarmonyOS 3 围绕系统架构、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值持续创新，带来系统能力、开发工具的全面升级。

据介绍，作为新一代的智能终端操作系统，HarmonyOS 的系统架构可以实现弹性部署，让不同内存的智能设备都使用同一语言交流。HarmonyOS 3 开发者预览版带来全新弹性部署自动化工具，设备开发者可以根据不同硬件选择所需组件，完成操作系统组装。

此外，分布式技术一直是 HarmonyOS 的能力核心，能够让多个设备自由组合，在系统层融合成一个超级终端。本次发布的 HarmonyOS 3 开发者预览版带来异构组网技术，让分布式能力支撑更多设备、更佳性能。比如，手机、智慧屏、4 台音箱可以组合成 6 个设备的超级终端，让手机视频也可以享受超大屏幕和 5.1 声道影院级体验；手机、平板、PC 组合带来升级版多屏协同，三屏协作提升办公效率。

随着全新的 HarmonyOS 3 开发者预览版发布，HarmonyOS 应用与服务开发工具套件全家桶也全面升级。

Harmony 设计系统（Harmony Design System）提供完整面向多端设备的设计规范、原子化自适应布局能力插件、支持不同设备的服务卡片模板等设计工具，让不同设备达到一致的视觉体验的同时保持整体设计语言的一致性；

方舟开发框架 3.0（ArkUI 3.0）带来全新声明式 UI 框架，使用 TS/JS 语言，减少跨端应用前端开发设计代码量，效率、性能均大幅度提升；方舟编译器 3.0（ArkCompiler 3.0）实现跨设备统一编译，只需一次编译即可跨端运行；

DevEco Studio 3.0 带来高效率编码、跨端协同调测、多设备集成测试等工具升级，有效提升跨端应用开发效率；

HarmonyOS SDK 开放 6000+ TS/JS API 能力，支持跨端分布式体验高效开发，一次开发、多端部署的能力帮助新浪新闻、Wish 107.5 等全球多个头部应用快速覆盖多设备。

华为也同时宣布，HarmonyOS 3 Beta 预计将在 2022 年第一季度发布，为开发者提供更加完整的系统能力和开发工具。