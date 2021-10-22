联想官宣将于 11 月 2 日召开“秋季轻薄新品发布会”：推出小新 Pad Pro 12.6 等新品

IT之家 10 月 22 日消息，据联想小新官方微博，联想宣布，将在 11 月 2 日召开联想秋季轻薄新品发布会，将发布小新 Pad Pro 12.6 等新品。

联想本次发布会的主题是“大，有作为”，除了发布 12.6 英寸的小新 Pad Pro 大屏平板外，还可能发布其他大屏新品。

IT之家了解到，联想官方在此前公布了小新 Pad Pro 12.6 的双模磁吸键盘。这款键盘支持磁吸蓝牙双模连接，拥有 1.3mm 键程和微笑型贴合键帽，配备大面积触控板与 15 颗快捷键（类 Windows 快捷键）。

此外，联想还将推出第二代小新 Pad Pro 12.6 触控笔。这款触控笔支持 4096 级压感，提升了 44% 响应速度，支持磁吸无线充电与全局手写输入，可搭配全新便签应用使用，还支持快速文字复制。

根据此前联想官方预热消息，联想小新 Pad Pro 12.6 将将采用三星 E4 发光材料 AMOLED 屏幕，拥有 2560×1600 分辨率，峰值亮度达 600nit，还支持 120Hz 刷新率。

联想小新 Pad Pro 12.6 还将内置 10200mAh 电池，标配 30W QC 4.0 充电器，最高支持 45W 快充，1 小时 44 分钟即可充满。