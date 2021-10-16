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联想 ZUI 13 系统即将随小新 Pad Pro 12.6 内测

2021/10/16 8:22:10 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 10 月 16 日消息，联想小新 Pad Pro 12.6 平板将于近期发布，目前产品实拍照、部分参数已经官宣。这款平板将搭载顶级的 2.5K 三星 E4 材料屏幕，具有 120Hz 刷新率，600nit 峰值亮度。该产品将首发搭载全新的 ZUI 13 系统，支持电磁手写笔。

今日官方表示，小新 Pad Pro 12.6 将搭载 ZUI 13 系统，开启内测活动，欢迎用户报名抢先体验。用户参与内测活动，需要书写 ZUI 系统的使用体验、使用技巧、设计交互感受以及建议，此外，用户与 ZUI 每一代的故事同样可以发表。优质内容创作者将被赠送专属礼品，并有机会被邀请到北京参与“ZUI 开放日”线下主题活动。

IT之家获悉，联想 ZUI 13 系统拥有大量更新，将采用全新的视觉语言、全新的桌面/Dock 区域布局，此外 PC 模式也有进化。新版系统提供超级互联功能，可以与手机、PC 配对，进行剪贴板同步、文件共享、消息通知同步等功能。不仅如此，还具有全局笔写、息屏便签、手写笔远程控制等创新功能。

IT之家了解到，联想 ZUI 13 系统还将支持小新 Pad、Pad Pro 11.5、YOGA Pad Pro 等产品，预计将于今年正式发布。

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关键词：联想小新 Pad Pro 12.6ZUI 13

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