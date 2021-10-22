OPPO 手机外观新专利公开，或为 Reno7 Pro 外形设计

IT之家 10 月 22 日消息，OPPO 于 2020 年 12 月 28 日向国家知识产权局（CNIPA）提交了一项外观设计专利申请，并于今日正式对外公布。该专利文件包含 32 张设计图片，或为未发售机型 OPPO Reno7 Pro 的外形。

根据荷兰媒体 LetsGoDigital 报道，该专利里出现的机型设计或为 OPPO Reno6 Pro 的继任者，其正面屏幕为曲面屏打孔设计，摄像头的位置位于屏幕左上角，左右边框视觉效果较窄，上下边框较宽。音量键位于机身左侧边框，电源键位于机身右侧边框，上边框有麦克风开孔，底部边框 USB-C 开口居中，左边为 SIM 卡槽，右边为底部扬声器。机器背部左右为圆弧过渡设计，且摄像头镜头模组位于背板左上角，由三颗摄像头以竖状排列构成。摄像头底部有四个开孔，或为闪光灯或传感器，且在右边还有一个略大的开孔，其作用暂时不清楚。

▲ 图片来源 LetsGoDigital

IT之家了解到，根据上一款机型 OPPO Reno6 系列于今年上半年发布，其继任者 OPPO Reno7 系列新品最快也要等到今年 12 月份才会有消息。目前已知的消息是预计其主摄或采用 5000 万像素的索尼 IMX766 图像传感器，其他配置方面暂无消息。