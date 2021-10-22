国家邮政局：2021 年 9 月用户对快递服务问题申诉 26654 件，同比增长 70.8%

IT之家 10 月 22 日消息，据国家邮政局网站，今日，国家邮政局发布了关于 2021 年 9 月邮政业用户申诉情况的通告。

国家邮政局披露的数据显示，2021 年 9 月，国家邮政局和各省（区、市）邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉 27877 件，环比增长 9.1%，同比增长 67.2%。

申诉中涉及邮政服务问题的 1223 件，占总申诉量的 4.4%，环比增长 89.3%，同比增长 15.5%；涉及快递服务问题的 26654 件，占总申诉量的 95.6%，环比增长 7%，同比增长 70.8%。

IT之家了解到，快递服务申诉问题情况方面，用户对邮政服务问题申诉 1223 件，环比增长 89.3%，同比增长 15.5%。邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少，分别占申诉总量的 50.9%、29.4% 和 12.3%。其中，环比增长明显的是邮件延误和邮件丢失短少问题，同比增长明显的是投递服务和邮件丢失短少问题。

邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误，投递服务申诉中主要占比是未按名址面交，邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。

主要快递企业申诉情况方面，全国快递企业申诉率（百万件快件业务量）平均为 2.61，有效申诉率平均为 0.26。用户对快递企业申诉主要问题中，快件损毁申诉率平均为 0.74，快件丢失短少申诉率平均为 0.68，快件延误申诉率平均为 0.52，投递服务申诉率平均为 0.50。