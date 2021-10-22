小米下个月试行《小米开发者生态政策》：应用须合理定价，不得出现定价过高或价格欺诈的行为等

IT之家 10 月 22 日消息，据小米应用商店开发者官方公众号，小米在今日公布了《小米开发者生态政策》，约定在小米设备上运行的应用需遵守国家相关法律法规、当代社会价值观以及该政策各项要求。
公告原文：
尊敬的安卓生态开发者：
您好 ！
伴随着移动互联网的快速发展，用户权益的保护以及用户体验的优化已逐步成为全社会共同关注的焦点。移动互联网行业的规范化，将切实影响到每一位用户的切身利益。但目前，应用违规收集与使用个人信息、破坏用户体验等侵害用户权益的问题仍时有发生。小米作为主流手机厂商与应用分发平台，一直秉持着“建设健康生态，提供安全应用”的产品理念，有责任和义务保障每一位用户的权益。为营造更加健康安全的网络生态环境，更好地履行守门人义务，结合《中华人民共和国个人信息保护法》的相关要求，我们制定了《小米开发者生态政策》（以下简称：本政策）。本政策约定在小米设备上运行的应用需遵守国家相关法律法规、当代社会价值观以及本政策各项要求。
详细政策条款：点此直达
小米将于 2021.10.22-2021.10.31 对本政策进行公示，并于 2021.11.1 开始正式试行。试行期间，开发者可通过 [email protected] 与我们取得联系，或进行咨询反馈，感谢您对小米的支持！
2021.10.22
《小米开发者生态政策》中提到，应用须合理定价，不得出现定价过高或价格欺诈的行为，实际展示的支付金额，必须与用户在支付环节所需支付的金额一致。
IT之家了解到，小米将于 2021 年 10 月 22 日-2021 年 10 月 31 日 对该政策进行公示，并于 2021 年 11 月 1 日 开始正式试行。
小米还表示，将定期对《小米开发者生态政策指南》进行更新。