小米下个月试行《小米开发者生态政策》：应用须合理定价，不得出现定价过高或价格欺诈的行为等

IT之家 10 月 22 日消息，据小米应用商店开发者官方公众号，小米在今日公布了《小米开发者生态政策》，约定在小米设备上运行的应用需遵守国家相关法律法规、当代社会价值观以及该政策各项要求。

公告原文：

《小米开发者生态政策》中提到，应用须合理定价，不得出现定价过高或价格欺诈的行为，实际展示的支付金额，必须与用户在支付环节所需支付的金额一致。

IT之家了解到，小米将于 2021 年 10 月 22 日-2021 年 10 月 31 日 对该政策进行公示，并于 2021 年 11 月 1 日 开始正式试行。

小米还表示，将定期对《小米开发者生态政策指南》进行更新。