Redmi Note 11/Pro/Pro+ 名称及配色确认：AG 玻璃后盖，最厚处 8.34mm

IT之家 10 月 21 日消息，红米 Redmi Note 11 系列手机将于 10 月 28 日 19:00 正式发布，同时到来的还会有 Redmi Watch 2 智能手表。目前小米社区中，已经正式上线了 Redmi Note 11/Pro 圈子，代表着两款手机的名称正式确认。此外，京东预售页面还展现了该系列手机的三款型号，其中包含 Redmi Note 11 Pro+。

除此之外，这款手机“迷雾森林”配色的侧面照片也正式公布，含摄像头模组的厚度也仅为 8.34mm，十分轻薄。

IT之家了解到，Redmi Note 11/Pro 手机将采用侧边指纹识别的方式，后置三摄，前摄居中。小米王腾今日表示，手机将采用 AG 玻璃后盖，触感温润。根据此前爆料信息，这款手机还将搭载 JBL 双扬声器、顶置 3.5mm 耳机孔、红外遥控功能。有爆料者表示，这款手机有望支持 120W 快充。

目前，Redmi Note 11/Pro 手机已经开启预售，定金 100 元可抵 200 元，手机的包装盒也曝光。

根据京东信息，该系列三款手机的配色、存储配置如下：

Redmi Note 11：

浅梦星河、微醺薄荷、神秘黑境三种配色，存储容量包括：4+128GB、6+128GB、8+128GB、8+256GB。

Redmi Note 11 Pro：

浅梦星河、时光静紫、迷雾森林、神秘黑镜四种配色，存储容量：6+128GB、8+128GB、8+256GB。

Redmi Note 11 Pro+：

时光静紫、迷雾森林、神秘黑镜三种配色，存储容量：6+128GB、8+128GB、8+256GB。