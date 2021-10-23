领势 MX5502 WiFi 6 双频路由器发布：6 条数据流，两只套装 1759 元

IT之家 10 月 23 日消息，今日 Linksys 领势正式发布了 VELOP MX5502 WiFi 6 双频 MESH 组网路由，以套装形式销售。这款产品是此前双频 AC1300 的升级款，支持 WiFi 6 标准，内置 5 根天线。产品支持 Linksys iMESH 主动漫游技术，使得网络在家中无缝覆盖，带来良好的漫游体验。

领势 MX5502 路由器拥有 6 条并发数据流，2.4G 频段速率 574Mbps，5G 频段 4804Mbps，总速率 5400M。产品采用简洁的白色长方体造型，顶部开孔便于散热，实现空气对流，保证设备持续稳定运行。

这款路由器支持 160MHz 频宽，带机量 60 台。产品搭载高通 Cortex A53 架构芯片，内存 512MB。

领势 MX5502 路由器搭载无缝漫游 2.0 技术，支持主动漫游、被动漫游，多台可进行家庭组网。产品兼容 Linksys iMesh 家族全系产品，不同型号的路由器，以及旧款 WiFi 5 路由器，同样可以实现组网。

IT之家了解到，这款路由器支持全国免费上门服务，覆盖 30 个省/直辖市。产品同样支持 400 电话一对一管家服务，工程师会解答技术问题。

领势 MX5502 路由器套装目前已经上架预售，原价 2059 元，双 11 期间到手价 1759 元，将于 10 月 31 日晚 8:00 开售，预计 11 月 4 日发货。