比预期时间更早：马斯克称 SpaceX 有望在 11 月份进行首次星际飞船轨道试飞

讯 10 月 23 日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 已经成功完成了星际飞船原型 SN20 的首次静态点火测试，这是航天器在首次轨道试飞之前面临的主要考验。SpaceX 之前曾表示，首次轨道试飞可能会在几个月内进行。

但在美国当地时间周五，SpaceX 创始人埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，星际飞船原型的首次轨道试飞最快可能在下个月进行，这显然比预期的时间更早。

马斯克在推特上写道：“如果一切顺利，星际飞船原型将在下个月做好首次轨道试飞的准备，现在正等待监管部门的批准。”SpaceX 的轨道发射需要首先获得美国联邦航空管理局 (FAA) 的批准。

此外，FAA 还对 SpaceX 在美国得克萨斯州南部的运营情况进行了环境审查。该机构的审查草案已于 9 月 17 日发布，并在 10 月 18 日之前公开征求公众的意见和建议，截止日期为 11 月 1 日。

到目前为止，FAA 收到的公众评论显示，对于 SpaceX 在得克萨斯州南部博卡奇卡附近进行轨道发射的计划，公众的意见不一。有些人表达了他们对 SpaceX 及其发射努力的支持，而其他人则对此类发射对环境的影响表示担忧。

这次审查对 SpaceX 的太空飞行计划至关重要，因为该公司的星际飞船和超重型火箭助推器发射都需要 FAA 授予的许可证。SpaceX 希望利用星际飞船系统将人类和货物发射到月球、火星以及更远的太空。

事实上，美国宇航局 (NASA) 在 4 月份授予了 SpaceX 一份合同，要求该公司设计和建造特殊版本的星际飞船，作为该机构“阿尔特弥斯”(Artemis) 重返月球计划的载人着陆器。

然而，由于围绕该着陆器的法律问题，特别是在美国参议院指示 NASA 现在选择第二家公司建造另一个月球着陆器作为后备的情况下，着陆器的工作不得不暂时停止。尽管如此，参议院的指示并不是法律，增加第二家公司的请求可能不会取得太大进展。