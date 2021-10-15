SpaceX 为 B5 超级重型助推器安装全套格栅翼：每个都有汽车大小

10 月 15 日消息，太空探索技术公司 SpaceX 已经为 B5 超级重型助推器上安装了全套 4 个格栅翼，每个都有汽车大小，这枚巨大的火箭距离组装完成只有几步之遥。

B5 超重型助推器高 69 米，直径 9 米，和之前的 B4 超级重型助推器大小相当，建成后将成为有史以来最大的两个火箭助推器之一。除了尺寸相同之外，两枚助推器都能搭载 29 部猛禽发动机。现在星舰基地已经开始接收用于超级重型助推器的首批 33 部猛禽发动机，B4 和 B5 虽然尺寸相似，如果 B5 安装第二代猛禽发动机的话，产生的推力有可能比 B4 高 40%。

10 月 12 日，在技术人员堆叠完成 B5 超级重型助推器上部的甲烷储罐后，SpaceX 开始为助推器安装四个汽车大小的格栅翼。与“猎鹰”系列火箭可展开的铸钛材质格栅翼不同，超级重型助推器安装的格栅翼要大几倍，重量也是猎鹰火箭格栅翼的几倍重，能够在大气层再入、下降和着陆过程中起到稳定助推器的作用。和 B4 一样，SpaceX 也是先为 B5 安装全套 4 个格栅翼，然后将其堆叠到 69 米的高度。

虽然外观相似，但 SpaceX 不同批次的超级重型助推器之间存在显著差异。

最大区别是 SpaceX 对级重型助推器的组装过程进行了调整。B4 大部分是由裸露钢环组装而成，在助推器堆叠到最高高度后才开始铺设超过一千米的外部管道、电线、线槽并安装硬件。部分原因可能是，首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 要求 SpaceX 在 8 月初之前完成首个全尺寸星际飞船系统的组装，这要求建造团队将速度置于一切之上。

B5 助推器则完全不同，SpaceX 技术人员是在将 B5 堆叠到最终高度过程中就开始组装内部硬件设备。用于组装助推器的大多数钢环已经预装了部分管道和线槽，这意味着一旦钢环组装完成，B5 就更接近测试就绪的状态。而对于 B4 而言，SpaceX 只是短暂将其运往发射台完成首个全尺寸星际飞船系统的整合。事实上当时的 B4 只是一具外壳，完成全部组装工作至少还需要几周时间。

目前而言，B4 可能会在几天后完成全部组装工作，B5 组装完成可能需要更长的时间。值得注意的是，位于 B4 尾部的液氧储罐已经组装完成，而 B5 助推器上的液氧储罐仍在等待安装推力罩。

据推测，SpaceX 可能会在 B5 助推器上增加一个储存推进剂的新储罐，这势必会增加相应管道铺设的复杂性，也就意味着 B5 推力组件的安装要花更多时间。