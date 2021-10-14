知名物理学家：SpaceX 已经遥遥领先于蓝色起源

10 月 14 日消息，据外媒报道，日裔美籍理论物理学家加来道雄周三表示，在太空探索方面，埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 已经“遥遥领先”杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）的蓝色起源公司。

加来道雄强调了 SpaceX 过去取得的成就，比如完成前往国际空间站 (ISS) 载人任务和出售飞往月球飞船的船票，这些都使马斯克在太空旅游业务上处于领先地位。他表示：“这并不像媒体所描述的那样，两位亿万富翁在太空领域展开齐头并进式的竞争，显然 SpaceX 遥遥领先于蓝色起源。”

加来道雄称，在比较两家太空公司时，蓝色起源的宇航员将在空中停留 11 分钟，体验 3 分钟的失重状态，而 SpaceX 已经将宇航员送往国际空间站。此外，SpaceX 已经环绕地球飞行好几次了，它最近的飞行甚至超过了哈勃太空望远镜的高度（547 公里），比国际空间站高 100 多公里，已经深入到外太空。

加来道雄还讨论了两家公司在飞行过程中的时间差异，这反映了 SpaceX 的登月目标，而蓝色起源宇航员在飞行中只有 3 分钟的失重时间。

在谈到 SpaceX 的另一个优势时，加来道雄表示，马斯克的公司现在正在销售月球之旅的门票，而蓝色起源只执行了第二次载人试飞任务。早在 2021 年 5 月，日本亿万富翁企业家、艺术收藏家前泽友作就买下了 SpaceX 将于 2023 年发射到月球的飞船所有座位。前泽友作计划在他的名为“Dear Moon”的项目中，带上多达 8 位艺术家同行。

但撇开这些差异不谈，加来道雄也认为，在美国科幻剧《星际迷航》中饰演“柯克舰长”的演员威廉・夏特纳 (William Shatner) 的确实现了新的里程碑，因为他去了好莱坞明星从未去过的地方。就连马斯克也在夏特纳发射前发推文祝贺他:“舰长，祝你好运”。

蓝色起源和夏特纳都有各自庆祝的理由，前者实现了一年内第二次成功的载人太空飞行任务，而后者在 90 岁时成为进入太空年龄最大的人。夏特纳打破了此前由飞行员沃利・芬克（Wally Funk）保持的纪录，后者也以 82 岁高龄搭乘蓝色起源飞船创下了这一纪录。

在执行 NS18 任务的太空舱着陆后，夏特纳感动得流下了眼泪，并感谢贝索斯说:“你给了我从未有过的深刻经历。我对刚刚发生的事充满了感情，这是非凡的。我希望自己永远不会从中醒过来。”