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小米手环 6 NFC 版终于在欧洲上市：售价约合 409 元，支持万事达卡

2021/10/23 13:55:17 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 10 月 23 日消息，小米手环 6 系列于 2021 年 3 月 29 日正式发布。这款产品相比第 5 代升级了屏幕规格，采用了 1.56 英寸 AMOLED 跑道全面屏，显示面积增加 50%。目前这款手环的标准版在国内售价为 229 元，NFC 版 279 元。

根据外媒 GSMArena 报道，小米手环 6 标准版在首发不久后便登陆欧洲市场，但是 NFC 版直到今日在在欧洲正式发布，并且仅在意大利销售。该产品在小米意大利在线电商定价 54.99 欧元，约合 409 元人民币，相比国行版售价高出 47%

IT之家获悉，这款手环的 NFC 版在欧洲获得了万事达银行卡（MasterCard）的支持，绑定成功后，即可在支持的设备上，刷手环进行支付。除此之外，小米手环 6 海外版，还支持亚马逊 Alexa 智能家居平台，能够语音控制智能家居设备，查询天气。

IT之家了解到，小米手环 6/NFC 海外版的其它功能与国行版本类似，均支持 30 种专业运动模式，提供 24 小时心率监测功能，还支持血氧检测。产品采用磁吸充电方式，续航 14 天-19 天，并且支持 50 米防水。

在今年双 11 期间，小米手环 6 NFC 版进行降价促销，预定后到手价低至 249 元。产品将于 10 月 31 日晚 8 点开放付款，之后会发货。

京东小米手环 6 NFC 版 249 元直达链接
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关键词：智能手环小米手环 6

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