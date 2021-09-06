Canalys：第二季度全球可穿戴腕带设备出货 4090 万只增长 5.6%，小米第一

IT之家 9 月 6 日消息 市场研究机构 Canalys 科纳仕今日发布了 2021 年第二季度全球可穿戴腕带设备市场报告。这一季度这类产品出货量达到了 4090 万只，同比增长 5.6%。智能手环市场下滑始于 2020 年第四季度，已延续至 2021 年第二季度，出货量骤降 23.8% 至 1550 万只。基础手表和智能手表的出货量达到了 2540 万只，猛增 37.9%。腕带手表本季度占全球可穿戴腕带设备出货量的 62%。

2020 年第四季度，腕带手表的出货量首次超过智能手环出货量，已连续三个季度占所有可穿戴腕带设备出货量的 60% 以上。Canalys 预计，腕带手表将成为未来几年推动可穿戴腕带设备这个品类增长的关键因素。

分厂商来看，小米第二季度超越苹果，成为出货量最大的可穿戴腕带设备厂商，出货达到 800 万只，市场份额 19.6%。排名第二的苹果出货量 790 万只，市场份额 19.3%。华为出货量排名第三，第二季度出货 370 万只，市场份额 9.2%。

Canalys 研究分析师 Cynthia Chen 表示：“小米采取了明智的举措，提前发布小米手环 6 ，这款设备比前一代产品更具吸引力。小米迅速转向基础手表也帮助该公司将第二季度的腕带手表出货量提高了 130 万只。”

腕带式智能手表方面，苹果 Apple Watch 第二季度市场份额 31.1%，出货量达到了 790 万只，稳居第一名的位置。华为、佳明分别位列第二、第三位。2021 年 Q2，智能手表总出货量合计约 2540 万部。

IT之家了解到，近日三星推出了搭载全新生物传感器和 5nm 芯片的 Galaxy Watch4 系列，苹果下一代 Apple Watch 7 系列智能手表，有望于今年 9 月如期发布，预计将拥有 41mm 以及 45mm 两种版本。