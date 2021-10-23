网页版微软 VS Code 测试：特斯拉、Xbox、手机都能用，随时随地写代码

你可能永远不知道同事以后会在什么地方、用什么写代码！

因为微软正式发布了网页版的 VS Code，只要你有浏览器，就能“为所欲为”。

这下，有人直接把它“搬”到了特斯拉车里：

还有人在 Xbox 上解锁：

是时候在 Xbox 上开发 Xbox 游戏了？？

你们常说的 iPad 买前生产力，买后爱奇艺，这下 iPad 也终于能 coding，再也没理由摸鱼了。

不仅 iPad，连手机都行，如果你不嫌屏幕小的话……

怎么样？心动吗？

反正我们一开始是很心动，所以立刻试了试。

对 GitHub 支持友好

我们先随便在一台 Mac 电脑上打开，新建文件后选择语言：

提问：所有编程语言都支持吗？

答：No，分三档。

第一档为体验几乎与桌面端相同是“webby”语言，比如 JSON、HTML、CSS 和 LESS；

其次是 TypeScript、JavaScript 和 Python，由在浏览器中本地运行的语言服务提供支持，语法高亮、单文件自动补全、语法错误提示等功能都有，使用体验“良好”；

其余语言像什么 C/C++、C#、Java、Rust、Go…… 为最后一档，只提供语法高亮、括号对上色、文本补全（别的功能需要自己装插件）。

OK，除了自己新建文件，你也能打开本地项目。

除非你用的是什么老得不能再老的 IE？不过按照官方的说法，也能凑合，能打开单个文件或者远程仓库：

对，如果你想运行 GitHub 项目的话，只需在项目地址前加上 vscode.dev/，就像这样：

https://github.com/microsoft/vscode => vscode.dev/https://github.com/Microsoft/vscode

或者直接在这里输入项目地址：

浏览代码时，可以直接用色彩选择器选取颜色：

也可以直接生成对应代码的链接，直接分享给其他用户，方便进行讨论：

用 VS Code，不装点插件哪行？

不过，现在这个网页版似乎支持的不多。

虽说大多数 UI 插件（主题、热键等）都能用，比如下面这个“Night Owl”：

ps.可以通过 Settings Sync 在网页版、桌面端和 GitHub 仓库之间启动同步。

还有什么支持丰富图像编辑的 Luna Paint，GitHub Issue Notebooks 等插件也行。

但是像那种使用了操作系统模块的 Node.js 代码插件、运行了可执行文件的插件等就不行了（搜倒是能搜出来，不过会标记）。

我们试了一下，Python 插件竟然提示装不了……

不过，基本的 VS Code 功能还是能用的，像能直接预览 Markdown 代码效果，也能直接保存文件到本地端：

好，那咱写个“JS 深拷贝”运行一下：

Oh，No！虽然它给编译留出了按键，但却无法在线编译！

不得不承认，浏览器相比桌面端还是有限制。

而且，网页版还不支持终端……

好在，对 GitHub 的托管支持还不错：

内置 GitHub Repositories、Codespaces 和 Pull Request 等插件，提交、拉取代码都很方便。

不像对 Azure Repos，虽说也支持，但目前只能预览，读写功能还在路上，别的就更别提了。

当然，除了 Mac 电脑以外，我们还在 iPad 的 Safara 浏览器上试着运行了一下网页版 VS Code：

在安卓手机上也没问题，除了官宣的 Chrome 浏览器以外，微软当然也不会放过自带的 Edge 浏览器，我们又试了一下用 Edge 运行，OK：

当然，记得要将各种设备（安卓、iPad 等）上的 Chrome/Edge 浏览器更新至最新版本，否则就会卡在下面这个界面：

整体来说，网页版 VS Code 还是查看项目代码很方便的利器。

如果出门在外没带电脑，可以直接用身边的其他设备在线查看代码。（给同事挑 bug）

不过，这其实不是微软第一次推出在线版本了。

微软：我们正在推动插件支持

早在 Build 2019 开发者大会上，微软就宣布了会有网页版本的 VS Code。

最初的 VS Code 网页版叫 VS Online （Visual Studio Online）。

后来微软发现，VS Online 不仅被用来当做网页版代码编辑器，也更像是一个云代码存储空间，所以 VS Online 又被改名叫 VS Codespaces。

注意，VS Online 和 VS Codespaces 在云端运行编译是要收费的。（没错，你也可以自己搭服务器，不收费）

后来 VS Codespaces 进一步“进化出”GitHub Codespaces，可以直接在 GitHub 上云编译代码。

甚至有人发现了这个快捷功能：直接在 GitHub 各种页面上按下“。”按键，就能进入在线编辑界面：

现在，这个 GitHub 在线编辑器进化成了完整的 VS Code 网页版编辑器，也就是这次微软正式发布的网页版 VS Code。

不过，也不是不能在浏览器上就完成代码的编译工作 —— 你可以借助 Codespaces 的云服务器来付费计算：

所以也有人调侃，微软推出的这个 VS Code 网页版，就是为了推广微软 Azure 云服务器设计的（手动狗头）

最后，虽然这次发布的这个网页版 VS Code 还不能和桌面端媲美，但微软此番愿景就是能让大家真正实现在任何地方写任何代码，所以它叫大家“敬请期待更多”。

就比如插件，别看现在少，官方说几乎每天都有新的在加入～

而且大家还能贡献自己开发的插件，开发规范和发布规则都可去 VS Code 官网查看。

诶？说到随时随地写代码，这才是程序员的真实想法吧：

还有马上 10.24 了，莫非这也是微软提前给广大程序员们的一个惊喜？

“惊喜”传送门：

https://vscode.dev/