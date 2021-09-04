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微软 Visual Studio Code 1.60 发布：自动语言检测、快速括号着色...

2021/9/4 20:59:01 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 9 月 4 日消息 外媒 MSPoweruser 报道，微软最新发布了 Visual Studio Code v1.60（2021 年 8 月版）。本次更新带来了几个新功能，包括自动语言检测、括号着色、JavaScript/TypeScript 内嵌提示等。

下面是 Visual Studio Code 新功能：

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关键词：微软Visual Studio CodeVS Code

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