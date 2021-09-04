微软 Visual Studio Code 1.60 发布：自动语言检测、快速括号着色...

IT之家 9 月 4 日消息 外媒 MSPoweruser 报道，微软最新发布了 Visual Studio Code v1.60（2021 年 8 月版）。本次更新带来了几个新功能，包括自动语言检测、括号着色、JavaScript/TypeScript 内嵌提示等。
下面是 Visual Studio Code 新功能：
自动语言检测 —— 当你粘贴到 VS Code 时会检测到编程语言。自动语言检测功能使用机器学习来猜测语言。
内置快速括号着色 —— 对大文件进行快速括号匹配和着色。
设置编辑器语法高亮 —— 设置描述代码块的丰富语法高亮。
自定义终端字形渲染 —— 更好地显示框图和块元素字符。
设置调试观察值 —— 在调试会话中改变观察值。
笔记本改进 —— Markdown 链接导航，更快地渲染大型输出。
JavaScript/TypeScript 内嵌提示 —— 参数名称和类型的内嵌提示，以及更多。
锁定的编辑器组预览 —— 通过锁定编辑器组来保持一个首选的编辑器布局。
Python 扩展测试更新 —— 更好地支持测试发现、导航和状态。
Web 扩展作者指南 —— 了解如何在浏览器中为 VS Code 更新你的扩展。