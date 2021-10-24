周鸿祎评互联网大佬编程能力：自己可以排前三，雷军/求伯君很出色

IT之家 10 月 24 日消息，今日是 1024 程序员节，360 公司董事长兼 CEO 周鸿祎在 B 站发布了一段视频，讲述自己最早学习编程时的经历，以及关于程序员的故事。他表示，在自己认识的互联网圈大佬中，雷军的编程能力十分出色，因为他看过雷军写的书；此外求伯君水平也非常高。腾讯的马化腾、网易的丁磊应该也写过程序，但是周鸿祎认为这两位是更出色的产品经理。

周鸿祎表示，如果从整个编程序的功力来讲，自己应该可以排在前三名，但是年轻一代互联网公司的 CEO 他不了解。他还说，“随着时代的发展，程序员会越来越牛，因为他们在改造这个世界。”

关于 360 公司是如何凝聚优秀程序员的，周鸿祎称 360 本身也在做一些改变世界的事情，希望大家能够一起来参与，加入团队后，做成事情后会有成就感。此外，程序员做出了贡献，公司同时需要给好的回报，否则的话光是讲“革命理想”，最后让对方拿着很低的收入，房子、车也买不起，老婆也娶不起的话，就太虚伪了。

IT之家了解到，视频最后周鸿祎发表了在 1024 程序员节，想对程序员说的话。他表示，未来世界是架构在软件之上的，是数字化世界。每一个程序员都承担着重要的使命，用技术为国家解决一些“卡脖子”的问题，在芯片、操作系统、自动驾驶等关键技术领域，都离不开程序员科技报国的身影。“很多人都说程序员不懂浪漫，眼里只有代码。很多人说程序员忙着加班，找不到女朋友，这个现象在 360 是不存在的。”周鸿祎称，360 每一年都会举办一次集体婚礼。

最后，周鸿祎祝所有程序员节日快乐，秀发常在。