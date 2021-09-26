周鸿祎：一些互联网企业只顾挣钱、搞垄断，应该发挥自己的优势实现科技报国

IT之家 9 月 26 日消息 2021 年乌镇世界互联网大会今日开幕，奇虎 360 公司董事长周鸿祎出席了企业家高峰论坛并发表题为《科技报国：互联网企业的新定位和新使命》的主题演讲，表示互联网企业们应该重新思考该如何给自己定位的问题。

他认为部分企业在过去 20 年抓住了消费互联网时代的发展机遇，积累了技术、资金、数据、人才等一系列优势，但现在在面临产业数字化的时候，有些互联网企业出现了只顾自己挣钱，垄断资本无序扩张的问题。

“比如有些企业总是惦记着老百姓兜里的三瓜两枣，热衷于私域流量，搞垄断，收过路费，盲目的进入很多陌生的领域，引起了监管部门和全社会的高度关注。企业的发展不能背离时代，互联网企业取得的成功，根本还是要依靠国家的政策红利、人口红利和时代机遇。”

他对于造车一事解释道，“我投资造车不是资本的无序扩张，而是把我们的数字化技术、人才、资金和数字化基因给传统的汽车制造业”，从而帮助中国汽车产业面对全球汽车产业链竞争。

他表示，互联网企业现在必须在新时代主动找准自己的定位，尤其是进入互联网的下半场后更应该主动把企业发展和国家战略保持一致，发挥自己的技术优势，科技报国，自觉投身于建设网络强国和数字中国的伟大事业中。

他还建议，互联网企业要勇于上山和下海，抛弃那种打败传统企业取而代之的想法，并放低身段担当配角，用自己的技术，人才、资金支持传统行业。

IT之家知悉，所说的上山是指上科技，响应国家的号召，发展国家急需的硬科技，勇当主角，攀登科技高峰；下海是指数字化蓝海，投身产业数字化的蓝海，担当配角，帮助政府和传统行业，特别是中国的制造业，从而实现数字化转型。