30 系显卡标配之选：AOC 27 寸电竞显示器 2199 元新低

AOC AG273QXP/D 27 英寸显示器日常售价 2999 元，双 11 预售 100 元定金可抵 700 元，叠加 200 元京东数码券，实付 2199 元，支持 6 期免息：点此查看。
*200 元券 10 月 29 日开抢，如果没抢到则实付 2299 元。
Nano IPS 显示屏，分辨率 2560×1440，支持 170Hz + 133% sRGB + HDR400。
具体参数信息：
下单附赠遮光罩：
本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。
【广告】
AOC AG273QXP/D 27 英寸显示器日常售价 2999 元，双 11 预售 100 元定金可抵 700 元，叠加 200 元京东数码券，实付 2199 元，支持 6 期免息：点此查看。
*200 元券 10 月 29 日开抢，如果没抢到则实付 2299 元。
Nano IPS 显示屏，分辨率 2560×1440，支持 170Hz + 133% sRGB + HDR400。
具体参数信息：
下单附赠遮光罩：
本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用