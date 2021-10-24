微软 Surface Pro 8 首发开箱图赏及使用初体验

写在前面：

本文基于加拿大版 Surface Pro 8 (i5 16G 256GB)，另注：国行版正在预售中，将于 11 月1月开始发货，点此选购。

本文将包括沉浸式开箱视频，开箱图集和初步使用体验三个部分。

一、沉浸式开箱视频

二、开箱图集

妻子以旧换新 MacBook Pro 买的银色版 Surface Pro 8 终于在上周四的时候到货了！

▼ 产品的包装依旧是熟悉的配方，白色打底加上可以凸显自身特点的产品图。

▼ 键盘的包装盒也是一致的风格，买的是冰晶蓝配色，是饱和度极低的蓝色，某些环境光下会觉得像是淡灰色。

▼ 打开后就是本体了，应该是出于环保考量，包裹着机身的保护层从以前的塑料改成了纸。

▼ 来一个近距离的保护纸，有点像烤蛋糕和面包的油纸的感觉。

▼ 不过键盘的盒子里并没有保护层，可能毕竟是用来保护 Surface Pro 8 的，保护层就不需要保护层了的意思吧。下方中间有一个小提手，方便轻松把键盘拿出。

▼ 值得一提的是盒子盖子上有一个固定 Surface Pen 的小垫子。嗯，笔没有保护功能，所以需要保护。

▼ 取出Surface Pro之后，发现电源盒子和说明书盒子有对应的小图标标识，即贴心又活泼，好评！

▼ 电源适配器的小盒子也有一个提手，方便用户取出设备。

▼ 当当当当~，Surface Pro 8和键盘。

▼ 虽然这个键盘的设计已经推出有一段时间了，但是还是想感叹，这个存放笔的方式实在是太赞了！方便不怕丢。需要注意的是新键盘的接口有变化，所以新老键盘之间并不通用。

▼ 欧缔兰（Alcantara）键盘的手感非常不错，柔和舒适。

▼ Surface Pro 8 机身上也有一些变化。整体更加的圆润，握持手感会更好。电源按键从Pro 4的上框靠左侧的位置，改为了右框靠上的位置。

▼ 并且出于环保方面考虑，机身材质从曾经的镁合金改成了更常见的铝合金，最大的变化就是，手感更加细腻。音量键也从上框靠左侧的位置，改为了左框靠上的位置。

▼ 支架方面感觉阻尼感变得更顺滑了一些，相比起Pro 4需要的力度要稍微小一点点。并且铰链相关的小零部件也都从黑色变成了银色，一体感更强。

▼ 充电接口外观没什么变化，但是用起来反而感觉不如 Surface Pro 4的容易吸对位置，有时吸上后可能还会卡在刚好接触不到的位置，需要手动往里轻轻按一下让其很好的贴合，这点并不如意。

▼ 扬声器也有一定的改变，整体更细长，并且不再是凹进屏幕里面的了，而是和屏幕平齐。音质也确实比 Surface Pro 4有改善，并且个人觉得比 Surface Book 3 的音质也更好一些。

▼ 说到变化最大的地方，当然还是屏占比的提升，终于改成了窄边框设计，通过上图也已经能够看到非常明显的改变。再来一张更整体一些的对比图。

▼ 通过对比也能看出其实Pro 8变得更高了一点点，毕竟上下边框只是微微缩小了。

▼ 而得益于左右边框的收窄，Surface Pro 8 整体比 Surface Pro 4要更窄一点。

▼ 最后再来一张侧面照，图集结束。

三、初步使用体验

以下表述仅代表Surface Pro 8 (i5 16G 256GB)版本：

1. 散热情况

第一次进入系统后有一系列App更新和系统更新，风扇有开始转动，并且背部上半部分中间的位置温度较高（未测量具体数值）。但是之后的使用并没有听见风扇转动，包括使用Edge浏览器编辑本文的时候，同时开着MIUI+、IT之家 UWP，这种轻度使用也并没有风扇转动。背部上半部分中央微微发温，测量温度为36.4度左右。

沉浸式开箱视频也是用 Surface Pro 8 剪辑的，4K 60 帧，用的剪映，剪辑期间机身最高温度38.2度，整体流畅（99%的时间），极个别时候回放视频会有点卡顿，不知道是不是剪映优化的问题，风扇微微转动，凑到耳边才能听见的程度。

2. 睡眠和唤醒

睡前刻意拔掉电源合上键盘盖，早上起来后，开盖屏幕很快亮起并且启动了Windows Hello识别人脸进入系统，电量依旧100%，当时 Surface Book 3 也是类似的情况，但后续测试中发现并不是每次都是这种优秀的体验，时不时开盖后会显示开机画面，感觉是从深度休眠唤醒，并且电量也下降了 5 % - 10 %，有时甚至更多一点。可能也和休眠前启动的软件有关，后续深度测试的时候会尽量多试试不同的情况。

3. 键盘

打字体验很好，本文完全是在 Surface Pro 8 上完成的，很满意。整体比 Surface Book 3 的键盘感觉更紧实一点，个人更喜欢 Surface Pro 8 的键盘手感的。

4. 重量

Surface Pro 8 改进了散热系统，并且增加了电池容量，所以其实整体比上一代（Surface Pro 7）重了100克左右，也更厚了一点。不过同时也确实提升了性能方面的发挥，所以其实也还是不错的一个改变。

结语

接下来一周我会相对深入的体验测试一下 Surface Pro 8 并且会适当和其他我有的一两款产品对比，以便更好地展示整体情况。圈子中有不少伙伴反馈了一些想要评测的点，主要集中在性能，续航，散热，SSD可更换性和速度，新的笔，系统优化和稳定，等等几个方面。

如果还有其他想要了解的点，也欢迎在 IT 之家文章评论区留言回复。