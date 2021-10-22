微软联手 AMD 发布 Radeon RX 6900 XT《光环：无限》限量版显卡，只赠不卖

IT之家 10 月 22 日消息，今日微软联合 AMD 在 YouTube 发布视频，对外公布了 Radeon RX 6900 XT《光环：无限》限量版，为这张目前最强 A 卡带来了全新的外观设计。

这款显卡的设计灵感来源于士官长的 Mjolnir 盔甲，特点是在其中间风扇周围有一圈亮闪闪的铱金包边。对应士官长身上 Cortana AI 模块在显卡的背板上有一个蓝色的 LED 灯光区域，在其左侧标有《光环：无限》游戏的英文标题，并在背板右侧印有标志性的“117”斯巴达数字标识。微软指出，该款显卡使用的是与 Xbox One Series X/S 游戏机相同的 RDNA 2 架构。

遗憾的是，大家无法购买到这款定制版显卡。IT之家了解到，微软、AMD 和“343 Industries”游戏工作室（该工作室开发了《光环》系列游戏）和他们的一些合作伙伴将在未来的几周内在 Twitter 上选出幸运粉丝并赠送该显卡。

AMD Radeon RX 6900 XT 于 2020 年 12 月 8 日上市，国行售价人民币 7999 元，RX 6900 XT 是 RX 6000 系列的旗舰型号。在参数方面，RX 6900 XT 拥有 80 个计算单元，5120 个流处理器，配备了 16GB 的 GDDR6 显存和 128MB 的 Infinity Cache。AMD 声称，该款显卡的总功耗为 300W，比同级竞品英伟达 GeForce RTX 3090 低 50W。RX 6900 XT 的游戏频率和加速频率分别为 2015MHz 和 2250 MHz。