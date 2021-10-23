微软最后一刻砍掉.NET 6 热重载代码功能，激怒开源社区

IT之家 10 月 23 日消息，据外媒 The Verge 报道，在萨蒂亚・纳德拉接手了微软 CEO 一职后，这家公司开始着手拥抱开源。先是微软公司斥资 57 亿美元收购了在世界范围内拥有众多开发者的开源托管平台 GitHub，而后萨蒂亚・纳德拉又在开发者大会上主动传达了对 Linux 和开源社区的热爱。

但本周微软在即将发布的.NET 6 中悄悄地删除了热重载（Hot Reload）中的一个关键部分。IT之家了解到，该功能可以让开发人员在创建项目时获得实时的反馈，在修改代码后，可以立刻看到结果。

热重载对于其竞争对手谷歌的 Dart 语言和 Flutter 开发套件而言，是微软.NET 框架一个极大的优势，且微软一直积极想将它引进到.NET 和 Visual Studio 的集成开发环境里。

微软在最初的计划中描述，要将热重载功能带给尽可能多的开发者。然而在最后一刻计划的改变，又将.NET 局限在了只在 Windows 平台上使用 Visual Studio 的一小部分开发人员，而不是面向开源和跨平台使用。

微软一直在测试接近最终版本的 .NET 6 候选发布（RC）版本 ，允许开发者通过 dotnet watch 在各种配置环境和平台上使用热重载功能，包括目前流行的 VS Code 开发环境。候选发布版本意味着微软认为此版本功能完整并可以对外发布，并已经尽可能修复了在测试期间发现的各种错误。

但随着本周早些时候微软对外宣布的修改内容，热重载功能又只会在 Visual Studio 2022 中启用。对此，负责该功能的微软项目经理 Dmitry Lyalin 给出的理由是，此举是为了向大多数的用户提供最佳的体验。

微软一直在测试接近最终版本的 .NET 6 候选发布（RC）版本 ，允许开发者通过 dotnet watch 在各种配置环境和平台上使用热重载功能，包括目前流行的 VS Code 开发环境。候选发布版本意味着微软认为此版本功能完整并可以对外发布，并已经尽可能修复了在测试期间发现的各种错误。

但随着本周早些时候微软对外宣布的修改内容，热重载功能又只会在 Visual Studio 2022 中启用。对此，负责该功能的微软项目经理 Dmitry Lyalin 给出的理由是，此举是为了向大多数的用户提供最佳的体验。