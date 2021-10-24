华为运动健康战略升级：医疗级腕上血压检测设备将至，还将发布一款创新 App

10 月 24 日下午消息，华为开发者大会 2021 在东莞正式举行。在运动健康战略升级发布会上，华为宣布整合硬件检测技术、软件算法平台与数字健康服务三大竞争优势，持续与生态合作伙伴共建数字化运动健康智慧生态。

此外，华为还宣布了腕上穿戴式血压测量技术研究上取得的新进展。

此前，华为已经发布多种形态的智能可穿戴设备，包活智能手表、手环等等，为用户提供全天候的运动健康监测能力。

截止 2021 年 9 月，华为智能穿戴设备全球累计发货量已超过 8000 万，华为在全球范围内累计服务用户总量超过 3.2 亿，华为运动健康 App 全球月活用户达 8300 万。

目前已经有 60 多家合作研究机构加入 HUAWEI Research 生态，500 多万用户加入研究，包括心脏健康研究、血管健康研究、睡眠呼吸健康研究、女性健康研究等等。

在此次发布会上，华为宣布在腕上穿戴式血压测量技术研究上取得新进展。首个医疗级别腕上血压检测设备，已经通过临床试验并获得国家药品监督管理局二类医疗器械注册证，具备医疗级血压检测能力。

此外，华为还将发布一款华为创新研究 App，它能够帮助用户随时随地进行主动健康管理，目的是帮助用户预防疾病。未来用户只需下载华为创新研究 App，连接华为穿戴设备，即可加入心脏健康、睡眠呼吸健康、血管健康、肝脏脂肪等健康研究。

华为运动健康 App 也带来更多增值服务，包括大师级运动健身课程、饮食体重管理、智能减脂计划以及睡眠分析改善服务。

另外，在华为开发者大会 2021（Together）首日，华为全球最大的运动健康科学实验室在东莞松山湖已正式揭牌。其将用于华为运动健康产品研究、标准研发、检测认证和展示体验、产业孵化。

在合作方面，华为持续开放 HUAWEI Health、HUAWEI Research、Wear Engine、鸿蒙智联四大能力，帮助第三方合作伙伴聚焦擅长的领域，为消费者带来不同的运动健康体验。

HUAWEI Health 整合了华为运动健康领域的能力（包括 HMS Core 6.0），开放设备的软硬件能力。升级版 HUAWEI Health 6.0 新增数据订阅与通知、支持微信小程序、实时数据开放，能提供穿戴传感器能力、数据传输能力、消息通知能力等。

Wear Engine 开放分布式穿戴能力，此次新增多连接能力和小型化能力，构建穿戴互联管理，未来如体感类运动的体验将更加丰富。HUAWEI Research 面向研究机构开放研究 App 开发框架；鸿蒙智联可以提供更加高效便捷的设备接入服务。

华为消费者 BG 智能穿戴与运动健康产品线总裁张炜表示，华为运动健康发展至今，已经形成了一个完整的硬件产品和软件服务无缝协同的智慧生态，未来将给消费者带来更好的体验。