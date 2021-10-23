华为详解全球最大沙特储能项目：电价低廉，模式复制快，可供给整城

IT之家 10 月 23 日消息，10 月 16 日，2021 全球数字能源峰会在迪拜召开。会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约了沙特红海新城储能项目。此次项目为全球最大的光储离网储能项目，其储能系统可达 1300MWh。而在 10 月 21 日，华为对此项目进行了深度解读。

此次项目业主为红海发展公司，开发商为 ACWA Power，为沙特本土一家从事清洁能源发电、海水淡化及供应的公司，总承包方是中国电建旗下山东电力建设第三工程有限公司。华为在该项目中主要提供光储整体解决方案，其中包含 1300MWh 的储能系统、PCS、通信系统以及管理系统等。同时华为还参与方案设计、电网仿真及相关设计咨询等服务。

华为称这一全球最大的光储离网储能项目的经济性尤为突出，且整体系统生命周期每度电成本将低于 10 美分，相较于沙特所采用的传统发电方式有相当大的优势。华为数字能源公司首席运营官、智能光伏业务总裁陈国光认为，该项目可真正开启光储平价时代，并拥有可以快速复制其电力系统模式的优点，尤其适用于全球无电网或电网设施较差的偏远地区，用清洁能源可以解决电力的供应问题。

IT之家了解到，华为表示，此次这种大规模使用“光伏 + 储能”来供给一座百万人口级别城市的能源工程，在全球范围内尚属首次。同时红海新城项目也是沙特在石油资源日趋减少的情况下寻求全新经济增长点的一次尝试。

至于华为为何能在在此次中标，华为公司表示，其公司有两大先进性技术：一是解决了大型光储独立组网如何安全稳定运行的问题；二是解决了供电成本的问题。而且华为整体交付时间短，且在后期的运维管理方面也可为客户带来一定的参考价值。按照协议所述，华为智能光储解决方案将于 2022 年 6 月开始交付，并计划于 2023 年 3 月完工。